‘조폭 참교육’ 50만 유튜버…동료 폭행 의혹 구속 송치
조직폭력배를 응징하는 영상 콘텐츠로 인기를 끌었던 유튜버가 동료 유튜버를 폭행한 혐의 등으로 검찰에 넘겨졌다.
경기남부경찰청 광역범죄수사대는 공동상해·폭행·강요 등 혐의로 유튜버 A씨를 구속 송치했다고 11일 밝혔다.
A씨는 지난해 3월 평소 가까이 지내던 유튜버 김모씨 등과 함께한 자리에서 시비가 붙자 김씨를 때리는 등 최근까지 동료 유튜버 여러명을 수차례 폭행한 혐의 등을 받는다.
앞서 경찰은 A씨에 대한 체포영장을 발부받아 지난 1일 주거지에서 A씨를 체포했다.
이후 A씨의 사무실과 스튜디오에 대한 압수수색을 진행했고 A씨가 유튜브 방송 중 피해자를 상대로 욕설이나 폭언한 영상도 확보한 것으로 전해졌다.
A씨는 ‘압구정 롤스로이스 사건’ 가해자 지인을 협박해 3억원을 갈취한 혐의(공갈·정보통신망법상 명예훼손 등)로 2024년 4월 구속 기소됐다가 같은 해 10월 보석으로 풀려났다.
불구속 상태에서 재판을 이어가던 중 이번 범행으로 재차 구속됐다.
A씨는 주로 격투기와 사적 제재를 주제로 방송해 왔다.
수원 최대 폭력조직인 ‘남문파’를 응징한다는 이른바 ‘참교육’(잘못을 저지른 사람을 호되게 벌한다는 의미) 콘텐츠를 다뤄왔다.
현재 50만명 이상의 구독자를 보유하고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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