시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 04월 11일)

입력:2026-04-11 17:31
공유하기
글자 크기 조정

4월 11일 토요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 호남·영남·제주 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 17도, 인천 16도, 수원 16도, 춘천 17도, 강릉 18도, 청주 18도, 대전 19도, 전주 19도, 광주 20도, 대구 20도, 부산 21도, 제주 19도 입니다.

내일 아침기온은 서울 6.0도, 인천 6.0도, 수원 6.0도, 춘천 4.0도, 강릉 7.0도, 청주 6.0도, 대전 6.0도, 전주 7.0도, 광주 7.0도, 대구 9.0도, 부산 11.0도, 제주 14.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
미국 협상단도 이슬라마바드 도착…협상 개시 촉각
“대장동 비판, 대장암 걸려라” 서승만, 친명 낙하산 논란 반박
사라진 ‘늑구’ 나흘째 행방묘연…드론 추가 투입하며 수색 계속
아르테미스 2호 지구 무사 귀환…“비행사 4명 모두 이상 無”
李대통령, 이스라엘 향해 “실망…내가 아프면 남도 아파”
트럼프 “이란 봉쇄 호르무즈 꽤 빨리 열릴 것…핵무기 금지가 협상 목표”
부산시장 후보 되자마자… 전재수 ‘통일교 금품’ 무혐의
‘전쟁 추경’ 국회 통과… 국민 70%에 지원금
국민일보 신문구독