박형준, 국힘 부산시장 후보 확정…與 전재수와 매치
박형준 부산시장이 11일 6·3 지방선거 국민의힘 부산시장 후보로 확정됐다.
3선에 도전하는 박 시장은 경선 과정에서 부산 글로벌허브도시 특별법 처리를 촉구하며 삭발까지 감행하는 등 승부수를 던졌고, 결국 본선행 티켓을 거머쥐었다.
국민의힘 박덕흠 공천관리위원장은 이날 오후 당사에서 광역단체장 경선 결과를 발표하며 “부산시장 본경선 여론조사 개표 결과 박형준 후보가 부산시장 후보로 선출됐다”고 밝혔다.
이에 따라 박 시장은 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원과 본선에서 맞붙게 됐다.
박 시장은 후보 확정 직후 낸 입장문에서 보수 대통합과 당내 결집을 강조했다. 그는 “지금부터는 승리의 시간”이라며 “시의원·구청장·구·군의원까지 200명이 넘는 모든 국민의힘 후보의 야전사령관이자 선봉장이 되겠다”고 밝혔다.
이어 “입법부·행정부·사법부에 이어 지방정부까지 특정 세력에 의해 장악되는 순간 이 나라는 견제 없는 일당 지배 국가가 될 것”이라며 “사즉생의 각오로 부산이 민주주의의 마지막 방파제가 되도록 하겠다”고 말했다.
박 시장은 “부산 글로벌허브도시 특별법안이 입법 마지막 문턱에서 가로막혀 있다”며 “민주당 전재수 의원은 법안 즉시 통과를 약속했다가 태도를 바꿨다. 부산시장은 시민의 대표여야지 권력의 대리인이어서는 안 된다”고 비판했다.
양당의 부산시장 후보가 모두 확정되면서 수성에 나서는 박 시장과 탈환을 노리는 민주당 전재수 후보의 본격적인 격돌이 예상된다.
박 시장 측은 검·경 합동수사본부가 통일교 금품 수수 의혹을 받던 전 의원을 ‘공소권 없음’과 ‘무혐의’ 처분한 점을 두고 공세를 이어갈 것으로 보인다.
박 시장 경선 캠프는 “법왜곡죄는 민주당이 직접 만든 법인데, 권력의 눈치를 보는 봐주기 수사를 막겠다는 게 핵심”이라며 “법을 만든 민주당이 법의 취지를 가장 먼저 짓밟았고, 법왜곡죄의 첫 번째 적용 대상은 전 후보 수사여야 한다”고 주장했다.
전 후보는 지난 10일 “이제 일만 할 수 있게 됐다. 할 말은 많지만 지금은 말이 아니라 일을 해야 할 때이고, 이미 아까운 시간이 너무 많이 흘러갔다”며 “해양수도 부산, 시민 여러분과 함께 이재명 정부와 함께 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.
양측이 조기부터 선명한 대립 구도를 형성하면서 이번 부산시장 선거는 정권 견제론과 국정 지원론, 지역 현안을 둘러싼 치열한 맞대결로 전개될 전망이다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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