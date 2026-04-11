동물원 탈출한 대전 늑대 도대체 어디갔나…시민 불안 확산
소방당국 “발견 시 포획 시도”
지난 8일 오전 대전 오월드 사파리에서 탈출한 늑대 ‘늑구’를 찾기 위한 수색이 나흘째 계속되고 있다.
11일 대전시와 소방본부에 따르면, 전날 오월드 인근 중구 야산 일대를 중심으로 야간 드론 수색을 벌였지만 늑구의 위치는 끝내 확인되지 않았다.
늑구가 마지막으로 포착된 건 지난 9일 오전 1시 30분쯤이다. 당시 야간 드론 수색 과정에서 열화상 카메라에 모습이 잡힌 이후 이틀 넘게 자취를 감춘 상태다.
전날까지 이어진 비와 좋지 않은 기상 상황도 수색에 영향을 준 것으로 보인다. 수색 당국은 늑구가 굴을 파고 몸을 숨겼거나 비 때문에 열화상 장비에 제대로 포착되지 않았을 가능성을 염두에 두고 있다.
날씨가 다시 개면서 이날 대전시와 소방당국은 인력 90여명과 드론 10여대를 투입해 낮 시간대 수색을 이어가고 있다. 해가 진 뒤에는 야간 드론 수색에 역량을 집중할 계획이다.
당국은 늑구를 자극해 더 멀리 달아나게 하지 않기 위해 현장 투입 인력은 최소한으로 유지하고, 대신 드론과 열화상 카메라 등 장비를 적극 활용한다는 방침이다.
특히 일몰 이후 기온이 내려가면 상대적으로 체온이 높은 늑구의 움직임이 열화상 카메라에 더 선명하게 포착될 것으로 기대하고 있다.
늑구가 발견될 경우에는 수색 권역 밖으로 벗어나지 않도록 신중하게 대응하면서 거점 지역으로 유도해 포획에 나설 예정이다.
대전시 관계자는 “낮보다 야간에 열화상 카메라가 장착된 드론을 활용할 때 이동하는 개체를 찾기가 훨씬 수월하다”며 “오늘 밤부터 새벽까지 야간 수색에 집중해 늑구를 최대한 빨리 찾아내는 것이 중요하다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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