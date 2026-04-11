한동훈, 故 김진 논설위원 애도 “혜안·용기 겸비한 애국자”
한동훈 전 국민의힘 대표가 고(故) 김진 전 중앙일보 논설위원의 별세 소식에 깊은 애도를 표했다.
한 전 대표는 11일 페이스북에 글을 올려 “슬프고 황망하다”며 고인과의 인연을 떠올렸다.
그는 김 전 위원에 대해 “방송과 논평을 통해 어두울 때는 혜안을 보여주고, 헤맬 때는 길을 짚어주고, 머뭇거릴 때는 정신이 번쩍 들게 해준 분”이라고 회고했다.
또 “제가 잘될 때는 연락이 없으셨고, 어려움에 처했을 때만 연락을 주셨다”며 “두세 시간씩 이어진 통화에서 들려준 고언들이 지나고 보니 모두 맞는 말이었다”고 적었다.
특히 한 전 대표는 자신이 제명됐을 당시 김 전 위원이 추운 날씨에도 항의 집회 연단에 올라 힘을 보태줬던 일을 언급하며 “혜안과 용기를 겸비한 애국자 김진 선배를 잊지 않겠다. 형님, 편히 쉬십시오”라고 애도했다.
김 전 논설위원은 보수 진영을 대표하는 논객으로 꼽혔다. 1959년 강원 원주에서 태어나 1984년 코리아타임즈에서 기자 생활을 시작했고, 1986년 중앙일보로 옮겼다. 이후 정치부 기자와 워싱턴 특파원 등을 지냈으며, 2011년 중앙일보 부국장 겸 논설위원에 올랐다.
그는 기명 칼럼 ‘김진의 시시각각’으로 보수 성향 독자들의 두터운 지지를 받았다. 1992년 ‘청와대 비서실’ 기획 보도로 한국기자협회 한국기자상을 수상하기도 했다.
언론계를 떠난 뒤에는 2017년 자유한국당에 입당해 서울 강남구갑 당협위원장을 맡았고, 이후 방송과 유튜브 등에서 정치·시사 평론가로 활동해왔다.
빈소는 삼성서울병원 장례식장 1호실에 마련됐으며, 발인은 13일 오전 10시다. 장지는 인천가족공원이다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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