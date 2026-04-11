송영길도 김영록 지지… “준비된 통합특별시장”

김영록, 송영길·신정훈·강기정과 ‘빅텐트’

“김영록으로 이재명 정부 성공 뒷받침…”

송영길 전 더불어민주당 대표. 연합뉴스

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보의 명예 후원회장을 맡은 송영길 전 민주당 대표가 11일 김 예비후보의 선거 사무실을 찾아 김 예비후보에 대한 지지와 연대를 선언했다.



민주당 전남광주특별시장 후보 경선 결선을 하루 앞둔 이날 송 전 대표는 “전남광주특별시 출범이라는 역사적인 순간을 맞아, 지역 발전을 위한 확고한 철학과 비전, 성과로 입증된 추진력 등을 모두 갖춘 김영록 예비후보의 명예후원회장을 맡게 돼 영광”이라며 “김 예비후보가 마지막 승리하는 순간까지 혼신의 힘을 다하겠다”고 말했다.



특히 송 전 대표는 “최근 중동 전쟁 등으로 피 말리는 번민의 시간을 보내고 있을 이재명 대통령을 위해 다시 한번 지지와 연대의 박수를 보내자”며 “우리 광주, 전남 시도민이 ‘준비된 통합시장’ 김 예비후보를 선택함으로써 이재명 정부의 성공을 뒷받침해야 한다”고 강조했다.



앞서 김영록 후보 공개 지지를 선언한 신정훈 국회의원과 강기정 광주시장도 재차 김 예비후보 지지를 호소했다. 또 현직인 김이강 광주 서구청장을 제외한 광주지역 4개 구청장도 참석해 김 예비후보에게 힘을 실었다.

김영록(오른쪽 두번째) 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 11일 선거 사무실에서 송영길 전 민주당 대표, 신정훈 국회의원, 강기정 광주광역시장, 광주 4개 구청장과 함께 손잡고 승리를 다짐하고 있다. 김영록 예비후보 측 제공

신 의원은 “송 전 대표의 합류로 전남광주가 더 크고 새롭게 하나 되는 출발점이 만들어졌다”며 “김영록 예비후보가 승리하는 마지막 순간까지 힘을 다해 함께하겠다”고 말했다. 강 시장도 “우리 모두가 김영록 예비후보를 중심으로 뭉친 상황에서 송 전 대표까지 합류함으로써 ‘김영록 대세론’이 형성됐다”며 “김영록 대세론이 확정되는 그 순간까지 한 분 한 분이 손잡고 함께 나서자”고 강조했다.



김 예비후보는 “광주·전남 시도민 모든 분들의 힘을 모아 반드시 승리해 전남광주특별시의 성공을 완수하겠다”며 “우리 모두 승리의 길을 함께 손잡고 가자”고 밝혔다.



민주당 전남광주특별시장 최종 후보는 12~14일까지 3일간 치뤄지는 결선 투표를 통해 결정된다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보의 명예 후원회장을 맡은 송영길 전 민주당 대표가 11일 김 예비후보의 선거 사무실을 찾아 김 예비후보에 대한 지지와 연대를 선언했다.민주당 전남광주특별시장 후보 경선 결선을 하루 앞둔 이날 송 전 대표는 “전남광주특별시 출범이라는 역사적인 순간을 맞아, 지역 발전을 위한 확고한 철학과 비전, 성과로 입증된 추진력 등을 모두 갖춘 김영록 예비후보의 명예후원회장을 맡게 돼 영광”이라며 “김 예비후보가 마지막 승리하는 순간까지 혼신의 힘을 다하겠다”고 말했다.특히 송 전 대표는 “최근 중동 전쟁 등으로 피 말리는 번민의 시간을 보내고 있을 이재명 대통령을 위해 다시 한번 지지와 연대의 박수를 보내자”며 “우리 광주, 전남 시도민이 ‘준비된 통합시장’ 김 예비후보를 선택함으로써 이재명 정부의 성공을 뒷받침해야 한다”고 강조했다.앞서 김영록 후보 공개 지지를 선언한 신정훈 국회의원과 강기정 광주시장도 재차 김 예비후보 지지를 호소했다. 또 현직인 김이강 광주 서구청장을 제외한 광주지역 4개 구청장도 참석해 김 예비후보에게 힘을 실었다.신 의원은 “송 전 대표의 합류로 전남광주가 더 크고 새롭게 하나 되는 출발점이 만들어졌다”며 “김영록 예비후보가 승리하는 마지막 순간까지 힘을 다해 함께하겠다”고 말했다. 강 시장도 “우리 모두가 김영록 예비후보를 중심으로 뭉친 상황에서 송 전 대표까지 합류함으로써 ‘김영록 대세론’이 형성됐다”며 “김영록 대세론이 확정되는 그 순간까지 한 분 한 분이 손잡고 함께 나서자”고 강조했다.김 예비후보는 “광주·전남 시도민 모든 분들의 힘을 모아 반드시 승리해 전남광주특별시의 성공을 완수하겠다”며 “우리 모두 승리의 길을 함께 손잡고 가자”고 밝혔다.민주당 전남광주특별시장 최종 후보는 12~14일까지 3일간 치뤄지는 결선 투표를 통해 결정된다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지