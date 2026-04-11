“대장동 비판, 대장암 걸려라” 서승만, 친명 낙하산 논란 반박
친명 개그맨으로 꼽히는 서승만(62)씨가 국립정동극장 대표이사에 임명되자 전문성과 인선 배경을 둘러싼 논란이 불거지고 있다. 서 신임 대표는 자신의 이력을 공개하며 “기록은 거짓말하지 않는다”고 반박했다. 다만 야권과 문화계 일각에선 ‘보은 인사’라는 비판이 계속되고 있다.
11일 문화체육관광부에 따르면 최휘영 문체부 장관은 전날 서씨에게 국립정동극장 대표이사 임명장을 수여했다. 임기는 3년이다.
문체부는 서 대표를 방송과 공연 연출, 극장 운영 분야에서 활동해온 공연예술·콘텐츠 기획가라고 소개했다. 그는 극단 상상나눔 대표와 소극장 상상나눔씨어터 대표, 국민안전문화협회 회장 등을 지냈고, 마당놀이 ‘온달아 평강아’ ‘뺑파전’ 뮤지컬 ‘노노이야기’ ‘터널’ 등을 연출했다.
서 대표는 같은 날 SNS를 통해 정면 대응에 나섰다.
그는 “40년 현장의 숨결과 행정의 논리로 정동극장의 새로운 막을 열겠다”며 “누군가에게 이 자리는 화려한 영광일지 모르나, 저에게는 1982년 데뷔 이후 40여 년간 무대 위아래에서 마셨던 먼지와 치열했던 고민을 모두 쏟아부어야 할 엄중한 책임의 자리”라고 적었다. 이어 “저의 임용을 두고 제기될 수 있는 우려와 시선을 겸허히 받아들인다”면서도 “단순한 수식어가 아닌 지나온 기록과 성과로 전문성을 증명하겠다”고 밝혔다.
서 대표는 자신을 ‘40년 현장 경험이 빚어낸 무대 및 영상 전문가’ ‘행정학 박사가 설계하는 이성적 조직 관리자’ ‘사회적 가치를 실현해 온 공공의 리더십’이라고 소개했다. 또 “정동극장은 단순한 공연장을 넘어 국민과 호흡하는 공공 문화복지의 상징이 돼야 한다”며 “편견보다는 실력으로, 구호보다는 성과로 보여드리겠다”고 강조했다.
다만 이번 인선을 바라보는 시선은 엇갈린다. 국립정동극장은 한국 최초의 근대식 극장인 원각사 복원을 이념으로 1997년 설립된 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작과 공연, 국내외 교류를 맡아온 상징성이 큰 기관이다. 이 때문에 문화계 일각에선 서 대표가 이 같은 기관을 이끌 만큼 충분한 전문성과 공공기관 운영 역량을 갖췄는지 의문을 제기하고 있다.
특히 서 대표가 이재명 대통령의 공개 지지자였다는 점도 논란의 배경이 되고 있다. 서 대표는 2022년 2월 유튜브를 통해 이 대통령 지지 의사를 공개적으로 밝혔고, 이후 친이재명 성향 유튜버로 활동해왔다.
2024년 총선에서는 민주당 비례위성정당이었던 더불어민주연합 후보로 출마했지만 낙선했다. 여기에 이 대통령을 지지했던 배우 장동직씨가 지난 2월 국립정동극장 이사장에 임명된 사실까지 겹치면서, 이번 인사를 두고 ‘보은 인사’라는 비판이 뒤따르고 있다.
서 대표를 둘러싼 과거 발언도 다시 소환되고 있다. 그는 2021년 대장동 특혜 의혹과 관련해 “대장동 개발을 비판하는 이들, 대선 끝나고 배 아파서 대장암이나 걸렸으면 좋겠다”는 글을 올렸다가 논란이 커지자 사과한 바 있다.
이런 전력까지 더해지면서 단순한 인사 논란을 넘어 공공기관장으로서의 적절성을 둘러싼 공방으로 번지는 모습이다.
문체부는 서 대표의 현장 경험과 대중 홍보 역량에 기대를 걸고 있다. 최 장관은 “서 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 정동길에 위치한 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내를 넘어 세계에 널리 알리는 데 핵심적 역할을 해주길 기대한다”고 밝혔다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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