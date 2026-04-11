野 “이 대통령, 이스라엘과 외교 충돌 도움 안 돼” 비판
국민의힘은 이재명 대통령이 이스라엘군의 팔레스타인 아동 학대를 주장하는 영상을 공유한 것에 대해 이스라엘이 비판을 하고, 이를 이 대통령이 재차 반박한 것을 두고 11일 “지혜로운 외교적 수습을 해달라”고 지적했다.
송언석 국민의힘 원내대표는 이날 페이스북에 글을 올리고 “타국 정부와의 불필요한 감정적 갈등을 멈춰야 한다. 아무리 옳은 말씀이라도 적절한 시기와 장소, 방법이 있는 법”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “이번 일은 엄연히 2년 전 영상을 최근 영상처럼 호도하며 사실관계가 틀린 가짜뉴스를 대통령께서 확인 없이 SNS에 직접 공유하면서 발생한 일”이라며 “민감한 중동전쟁 상황에 대통령이 이스라엘 정부와 외교 충돌을 이어가는 것이 과연 우리 국익에 도움이 되는 것이냐”고 반문했다.
이어 “야당도 대한민국 국민으로서 국가원수인 대통령이 타국 정부로부터 규탄을 듣는 것이 결코 마음이 편치만은 않다”며 “검토 없이 작성하는 즉흥적 SNS 포스팅을 중단할 것을 촉구한다”고 주문했다.
박성훈 국민의힘 수석대변인과 최수진 원내대변인도 각각 논평을 내고 “외교적 자해 행위” “국제적인 망신”이라며 이 대통령을 비판했다.
외교관 출신의 김건 의원도 페이스북에 “대통령의 언어는 외교적 고려와 함께 품격을 갖춰야 한다”고 썼다. 5선 중진 나경원 의원도 “이 대통령은 자신의 경솔함으로 촉발된 이번 외교적 마찰에 대해 이스라엘 정부와 국민, 그리고 우리 국민 앞에 즉각 사과하라”고 촉구했다.
국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표는 페이스북을 통해 “이 대통령은 여기도 셰셰, 저기도 셰셰 외교 철학을 가진 분이니, 연일 막댓(마지막 댓글) 사수하듯이 이스라엘과의 외교 충돌 발언을 계속하는 것은 외교라기보다 선거용, 국내용으로 보인다”며 “피해는 국민과 국가 경제로 돌아간다”고 비판했다.
개혁신당 이준석 대표도 SNS 글에서 “애초에 대통령께서 이것을 목적하셨다면 모를까, 외교적으로 대한민국이 크게 얻을 것이 없는 상황이 되어 버렸다”며 “외교적으로 늦지 않게 바로 잡고 대통령의 온라인 소통방식을 고칠 필요가 있다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사