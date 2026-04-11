[여기는 오거스타]‘오거스타 최상위 포식자’매킬로이, 마스터스 역사 새로 쓰며 2연패 ‘청신호’…36홀 최다 차 단독 선두

7언더파 몰아쳐 공동 2위에 6타 앞서

마스터스 36홀 최다 차 선두 기록 경신

레전드 커플스 “당분간 계속 우승 점쳐”

18번홀 버디로 공동 2위에 6타 앞선 단독 선두에 자리한 로리 매킬로이. ANGC

올해도 1라운드 12번 홀에서 커플스는 캐디 마크 채니에게 이렇게 말했다. “로리(매킬로이)는 작년 이후로 여기서 다시는 지지 않을지도 모르겠어”라고.

12번 홀에서 티샷을 날리고 있는 로리 매킬로이. ANGC

18번홀에서 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 갤러리 환호에 손을 들어 답하고 있는 로리 매킬로이. ANGC