‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위…1628만명 관객수 돌파
영화 ‘왕과 사는 남자’가 11일 1628만명을 돌파하며 역대 관객 수 2위에 올랐다.
배급사 쇼박스는 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 67일째인 이날 오전 1628만명 관객을 돌파하며 ‘극한직업’(2019·1626만여명)의 관객 수를 넘어섰다고 밝혔다.
지난 2월 4일 개봉한 ‘왕과 사는 남자’는 설 연휴 기간 입소문이 퍼지기 시작하며 관객을 모았고 개봉 31일 차에 천만 관객을 돌파했다.
기세를 이어가 ‘파묘’(2024·1191만여명), ‘왕의 남자’(2005·1230만여명), ‘서울의 봄’(2023·1312만여명), ‘국제시장’(2014·1425만여명) 등의 기록을 차례로 넘었다.
이로써 ‘왕과 사는 남자’는 역대 관람객 수 1위 ‘명량’과의 차이를 130만명대로 좁혔다.
장항준 감독이 연출한 ‘왕과 사는 남자’는 조선 단종이 유배지에서 촌장을 비롯한 마을 사람들과 인생 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다.
유해진·박지훈 등 배우들의 호연, 감동과 웃음이 섞인 이야기로 전 세대의 공감을 자아내며 인기를 끌었다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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