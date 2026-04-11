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李대통령 “15일에 같이 제주 4·3 영화 ‘내 이름은’ 봅시다”

입력:2026-04-11 11:08
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이재명 대통령이 지난 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 제주 4·3 사건 비극을 조명한 영화 '내 이름은'을 함께 관람할 국민을 모집한다고 밝혔다.

이 대통령은 11일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 ‘4월, 제주의 봄을 기억하며’란 제목의 글을 게시하며 “영화 ‘내 이름은’ 관람에 함께해주실 국민 여러분을 기다립니다”라고 적었다.

이 대통령은 “어린 시절 제주 4·3의 비극을 겪고 기억을 잃은 채 살아온 어머니의 삶을 통해 시대의 아픔과 그 치유 과정을 섬세히 그려낸 작품”이라며 “베를린 국제영화제에 초청돼 한국 영화의 깊이와 저력을 널리 알리기도 했다”고 소개했다.

이 대통령은 “이번 관람을 통해 우리 모두가 제주의 아픔을 기억하고, 상처 너머의 희망과 용기를 발견할 수 있길 기대합니다”라며 “4월 15일, 극장에서 인사드리겠습니다”라고 덧붙였다.

공동 관람엔 국민 165명을 모집한다. 이날부터 오는 12일 낮 12시까지 네이버폼을 통해 접수받는다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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