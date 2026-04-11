李대통령 “15일에 같이 제주 4·3 영화 ‘내 이름은’ 봅시다”

李대통령 “15일에 같이 제주 4·3 영화 ‘내 이름은’ 봅시다”
이재명 대통령이 제주 4·3 사건 비극을 조명한 영화 '내 이름은'을 함께 관람할 국민을 모집한다고 밝혔다.
이 대통령은 11일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 ‘4월, 제주의 봄을 기억하며’란 제목의 글을 게시하며 “영화 ‘내 이름은’ 관람에 함께해주실 국민 여러분을 기다립니다”라고 적었다.
이 대통령은 “어린 시절 제주 4·3의 비극을 겪고 기억을 잃은 채 살아온 어머니의 삶을 통해 시대의 아픔과 그 치유 과정을 섬세히 그려낸 작품”이라며 “베를린 국제영화제에 초청돼 한국 영화의 깊이와 저력을 널리 알리기도 했다”고 소개했다.
이 대통령은 “이번 관람을 통해 우리 모두가 제주의 아픔을 기억하고, 상처 너머의 희망과 용기를 발견할 수 있길 기대합니다”라며 “4월 15일, 극장에서 인사드리겠습니다”라고 덧붙였다.
공동 관람엔 국민 165명을 모집한다. 이날부터 오는 12일 낮 12시까지 네이버폼을 통해 접수받는다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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