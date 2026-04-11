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아르테미스 2호 지구 무사 귀환…“비행사 4명 모두 이상 無”

입력:2026-04-11 10:58
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미국 항공우주국(NASA)이 10일(현지 시간) 제공한 사진에 아르테미스 II 우주 비행사들이 탑승한 오리온 캡슐이 캘리포니아주 해안 인근 태평양에 낙하하고 있다. 뉴시스

미국의 유인 우주탐사선 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’가 달 탐사를 마치고 지구로 귀환했다.

미국 항공우주국(NASA) 생중계에 따르면 10일(현지시간) 오후 8시 7분(미 동부시간 기준) 아르테미스 Ⅱ의 유인 캡슐 ‘오리온’이 미국 샌디에이고 인근 해상에 착수했다.

지난 1일 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사된 지 열흘 만이다.

미국 항공우주국(NASA)이 10일(현지 시간) 제공한 영상 이미지에서 아르테미스 II 오리온 캡슐이 태평양 착수를 위해 대기권에 진입하는 가운데 지구가 보이고 있다. 뉴시스

오리온 캡슐은 이날 오후 7시 37분 지구 대기권에 진입한 뒤 마하 33(음속의 33배)의 속도로 하강했다. 이 과정에서 리드 와이즈먼 사령관과 크리스티나 코크, 빅터 글로버, 제레미 핸슨 등 4명의 우주비행사는 3.5∼4G의 중력을 견뎠다.

재진입 과정에서는 캡슐 외부에 플라스마가 형성되며 약 6분간 통신이 두절됐다. 플라스마는 고온 상태에서 이온과 자유 전자가 분리된 기체 상태를 의미한다.

이후 통신이 재개됐고, 감속을 위한 보조 낙하산과 주 낙하산 3개가 정상적으로 펼쳐지면서 하강 속도는 초당 200피트(약 61ｍ) 이하로 줄었다. 캡슐은 예정된 지점에 정확히 착수하며 귀환 절차를 마무리했다.

미국 항공우주국(NASA)이 10일(현지 시간) 제공한 영상 이미지에서 아르테미스 II 오리온 캡슐(오른쪽)이 지구 상공에서 태평양 착수를 준비하면서 서비스 모듈과 분리되고 있다. 뉴시스

귀환 생중계를 맡은 NASA 공보관 롭 나비아스는 이번 착수를 두고 “정중앙을 꿰뚫은 착수(bull’s-eye)”라고 평가했다.

와이즈먼 사령관은 착수 직후 “엄청난 여정이었다”며 “우리는 안정적인 상태이고, 우주비행사 4명 모두 이상이 없다”고 말했다.

미 해군은 현재 오리온 캡슐에 접근한 상태로, 우주비행사들은 이후 MH-60 시호크 헬기를 통해 존 P. 머사 군함으로 이송될 예정이다. 선상에서 건강 상태를 점검한 뒤 휴스턴 NASA 존슨 우주센터로 이동하면 귀환 일정이 마무리된다.

미국 항공우주국(NASA)이 10일(현지 시간) 제공한 사진에 아르테미스 II 우주 비행사들이 탑승한 오리온 캡슐이 캘리포니아주 해안 인근 태평양에 착수하고 있다. 뉴시스

아르테미스 Ⅱ는 달 뒤편을 한 바퀴 돌며 인간의 시선으로 달의 다양한 모습을 관측했고, 향후 심우주 탐사를 위한 기반을 마련했다.

이번 임무로 인류는 1972년 12월 아폴로 17호 이후 50여 년 만에 다시 달을 다녀온 기록을 세우게 됐다.

10일(현지 시간) 미 캘리포니아주 샌디에이고의 코로나도 해변에 모인 사람들이 아르테미스 II의 귀환을 기다리고 있다. 뉴시스

아르테미스 Ⅱ는 지구 궤도를 두 차례 돈 뒤 달까지 왕복하는 동안 총 69만4392마일(약 111만7515㎞)을 비행했다.

재러드 와이즈먼 NASA 국장은 “아르테미스 Ⅱ가 임무를 성공적으로 완수했다”며 “이는 NASA뿐 아니라 인류 전체의 성취”라고 평가했다. 이어 “이는 시작에 불과하다”며 “2028년 달 착륙과 기지 건설을 목표로 정기적인 임무를 이어갈 것”이라고 밝혔다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

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