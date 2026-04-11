아르테미스 2호 지구 무사 귀환…“비행사 4명 모두 이상 無”
미국의 유인 우주탐사선 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’가 달 탐사를 마치고 지구로 귀환했다.
미국 항공우주국(NASA) 생중계에 따르면 10일(현지시간) 오후 8시 7분(미 동부시간 기준) 아르테미스 Ⅱ의 유인 캡슐 ‘오리온’이 미국 샌디에이고 인근 해상에 착수했다.
지난 1일 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사된 지 열흘 만이다.
오리온 캡슐은 이날 오후 7시 37분 지구 대기권에 진입한 뒤 마하 33(음속의 33배)의 속도로 하강했다. 이 과정에서 리드 와이즈먼 사령관과 크리스티나 코크, 빅터 글로버, 제레미 핸슨 등 4명의 우주비행사는 3.5∼4G의 중력을 견뎠다.
재진입 과정에서는 캡슐 외부에 플라스마가 형성되며 약 6분간 통신이 두절됐다. 플라스마는 고온 상태에서 이온과 자유 전자가 분리된 기체 상태를 의미한다.
이후 통신이 재개됐고, 감속을 위한 보조 낙하산과 주 낙하산 3개가 정상적으로 펼쳐지면서 하강 속도는 초당 200피트(약 61ｍ) 이하로 줄었다. 캡슐은 예정된 지점에 정확히 착수하며 귀환 절차를 마무리했다.
귀환 생중계를 맡은 NASA 공보관 롭 나비아스는 이번 착수를 두고 “정중앙을 꿰뚫은 착수(bull’s-eye)”라고 평가했다.
와이즈먼 사령관은 착수 직후 “엄청난 여정이었다”며 “우리는 안정적인 상태이고, 우주비행사 4명 모두 이상이 없다”고 말했다.
미 해군은 현재 오리온 캡슐에 접근한 상태로, 우주비행사들은 이후 MH-60 시호크 헬기를 통해 존 P. 머사 군함으로 이송될 예정이다. 선상에서 건강 상태를 점검한 뒤 휴스턴 NASA 존슨 우주센터로 이동하면 귀환 일정이 마무리된다.
아르테미스 Ⅱ는 달 뒤편을 한 바퀴 돌며 인간의 시선으로 달의 다양한 모습을 관측했고, 향후 심우주 탐사를 위한 기반을 마련했다.
이번 임무로 인류는 1972년 12월 아폴로 17호 이후 50여 년 만에 다시 달을 다녀온 기록을 세우게 됐다.
아르테미스 Ⅱ는 지구 궤도를 두 차례 돈 뒤 달까지 왕복하는 동안 총 69만4392마일(약 111만7515㎞)을 비행했다.
재러드 와이즈먼 NASA 국장은 “아르테미스 Ⅱ가 임무를 성공적으로 완수했다”며 “이는 NASA뿐 아니라 인류 전체의 성취”라고 평가했다. 이어 “이는 시작에 불과하다”며 “2028년 달 착륙과 기지 건설을 목표로 정기적인 임무를 이어갈 것”이라고 밝혔다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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