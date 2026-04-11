李 대통령, 이스라엘에 “반인권 행동 실망” 직격…왜?

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 민주노총 초청간담회에서 국민의례를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 자신의 X(옛 트위터)에 이스라엘 외무부의 입장을 다룬 국내 언론 보도를 공유하며 “끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망”이라고 적었다.

이 대통령은 “내가 아프면 타인도 그만큼 아프다”며 “나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정”이라고 강조했다.

그러면서 “아무 잘못 없는 우리 국민들께서 뜬금없이 겪고 있는 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다”며 “보편적 인권과 대한민국의 국익을 위해 할 수 있는 일을 더 열심히 찾아봐야겠다”고 덧붙였다.