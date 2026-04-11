李 대통령, 이스라엘에 “반인권 행동 실망” 직격…왜?

李 대통령, 이스라엘에 “반인권 행동 실망” 직격…왜?
이재명 대통령이 자신의 팔레스타인 관련 발언에 대한 이스라엘 외무부의 반발 성명을 두고 11일 “반인권적, 반국제법적 행동”이라고 맞받았다.
이 대통령은 이날 자신의 X(옛 트위터)에 이스라엘 외무부의 입장을 다룬 국내 언론 보도를 공유하며 “끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망”이라고 적었다.
이 대통령은 “내가 아프면 타인도 그만큼 아프다”며 “나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정”이라고 강조했다.
그러면서 “아무 잘못 없는 우리 국민들께서 뜬금없이 겪고 있는 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다”며 “보편적 인권과 대한민국의 국익을 위해 할 수 있는 일을 더 열심히 찾아봐야겠다”고 덧붙였다.
이번 공방은 이 대통령이 전날 팔레스타인 관련 영상을 X에 공유하면서 시작됐다.
이 대통령은 당시 이스라엘군 병사들이 팔레스타인 아동을 지붕 위에서 떨어뜨렸다는 취지의 영상을 올리며 “이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다”고 적었다. 이어 “우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유대인 학살이나 전시 살해와 다를 바가 없다”며 국제인도법 위반 가능성을 강하게 비판했다.
이후 영상 속 인물이 살아 있는 아동이 아니라 이미 숨진 시신이라는 지적이 나오며 사실관계를 둘러싼 논란이 불거졌다. 이에 이 대통령은 추가 글을 통해 “시신이라도 이와 같은 처우는 국제법 위반”이라며 “어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치”라고 강조했다.
해당 영상은 2024년 9월 요르단강 서안지구 카바티야 지역에서 촬영된 장면으로 전해졌다. 외신과 국내 보도를 종합하면, 당시 이스라엘군은 건물 옥상에 있던 팔레스타인인들을 사살한 뒤 시신을 아래로 떨어뜨렸다.
앞서 이스라엘 외무부는 이 대통령의 발언을 정면으로 문제 삼았다. 이스라엘 외무부는 10일(현지시간) 공식 X 계정에 이 대통령의 게시물을 공유하며 이 대통령의 발언이 홀로코스트를 경시하는 것으로 받아들여질 수 있다고 주장했다.
외무부는 특히 이 대통령이 문제의 영상을 나치의 유대인 학살과 연결해 언급한 대목을 문제 삼으며 “용납할 수 없고 강한 비판을 받아야 한다”고 지적했다. 또 문제의 사건은 테러리스트에 대한 작전 중 발생한 일이며, 당시 병사들은 생명에 대한 직접적이고 즉각적인 위협에 직면해 있었다고 주장했다.
아울러 이 사건은 이미 조사와 처리가 끝난 사안이라는 입장도 내놨다. 이스라엘 외무부는 이 대통령이 인용한 온라인 계정에 대해서도 “반이스라엘 허위정보를 퍼뜨리는 계정”이라고 비판했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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