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친명 조계원도 김영록 지지…주승용 등 중진들 김영록캠프 합류

입력:2026-04-11 09:35
수정:2026-04-11 10:06
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조계원 의원 “여수 발전 정책 김영록이 전면 수용”

김영록 ‘2000억 추경·공항 국제공항 승격’ 약속

강기정·신정훈 후보도 김영록 공식 지지 표명

지난 9일 더불어민주당 신정훈(오른쪽) 전남광주특별시장 후보가 광주 서구 광천동 김영록(가운데) 후보 사무실을 찾아 강기정 전 후보와 함께 퍼포먼스를 보이고 있다. 연합뉴스

주승용 전 국회부의장, 김회재 전 국회의원, 김성곤 전 국회의원 등 전남 동부권 유명 정치인들이 김영록 캠프에 속속 합류한 데 이어 친명계 조계원 의원(여수 을)도 김영록 후보 지지를 공식화했다.

강기정 광주시장, 신정훈 국회의원 등 전남·광주특별시장 경선 후보들이 김영록 지지를 공식 선언한 데 이어 동부권 핵심 정치권 인사의 추가 합류가 이어지면서 김영록 후보 쪽으로의 표심 결집 흐름이 더 가속화하는 양상이다.


조계원(사진) 의원은 10일 소셜미디어를 통해 “여수 발전을 위해 제안한 핵심 정책을 김 후보가 모두 수용했다”며 지지 입장을 밝혔다.

그는 앞서 여수 발전을 위한 3대 핵심 정책을 제안한 바 있으며, 김 후보가 이를 전면 수용한 점을 지지 배경으로 제시했다.

특히 서울~여수 2시간대 연결을 목표로 한 ‘한반도 KTX 신설’, 동부권 미래산업 육성, 지역 경제 활성화 방안 등도 포함됐다.

조 의원은 “핵심 정책을 모두 받아들인 데 대해 깊이 감사드린다”며 “통합특별시 발전을 위해 함께하자는 제안에 공감한다”고 밝혔다.

정치권에서는 이번 지지를 두고 “친명계 인사까지 김 후보 지지 대열에 합류했다는 점에서 상징성이 크다”는 평가가 나온다.


김영록(사진) 후보도 즉각 화답했다. 그는 소셜미디어를 통해 “조 의원과 함께 통합특별시 발전을 이루겠다”고 밝혔다. 그는 특히 조 의원이 제안한 ‘한반도 KTX 신설’과 관련해 “정부 예산 반영을 지시했고 현재 전남도 사전 타당성 조사에 착수했다”고 설명했다.

또 여수산단 활성화를 위한 2000억원 규모 추경 확보, 지방교부세 집중 투자, 여수공항 국제공항 승격, 카지노 복합리조트 조성 등 추가 발전 방안도 제시했다.

여수·순천·광양을 중심으로 한 동부권을 반도체·수소 산업 기반의 첨단 미래 신도시로 육성하겠다는 구상도 밝혔다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

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