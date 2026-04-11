친명 조계원도 김영록 지지…주승용 등 중진들 김영록캠프 합류
조계원 의원 “여수 발전 정책 김영록이 전면 수용”
김영록 ‘2000억 추경·공항 국제공항 승격’ 약속
강기정·신정훈 후보도 김영록 공식 지지 표명
주승용 전 국회부의장, 김회재 전 국회의원, 김성곤 전 국회의원 등 전남 동부권 유명 정치인들이 김영록 캠프에 속속 합류한 데 이어 친명계 조계원 의원(여수 을)도 김영록 후보 지지를 공식화했다.
강기정 광주시장, 신정훈 국회의원 등 전남·광주특별시장 경선 후보들이 김영록 지지를 공식 선언한 데 이어 동부권 핵심 정치권 인사의 추가 합류가 이어지면서 김영록 후보 쪽으로의 표심 결집 흐름이 더 가속화하는 양상이다.
조계원(사진) 의원은 10일 소셜미디어를 통해 “여수 발전을 위해 제안한 핵심 정책을 김 후보가 모두 수용했다”며 지지 입장을 밝혔다.
그는 앞서 여수 발전을 위한 3대 핵심 정책을 제안한 바 있으며, 김 후보가 이를 전면 수용한 점을 지지 배경으로 제시했다.
특히 서울~여수 2시간대 연결을 목표로 한 ‘한반도 KTX 신설’, 동부권 미래산업 육성, 지역 경제 활성화 방안 등도 포함됐다.
조 의원은 “핵심 정책을 모두 받아들인 데 대해 깊이 감사드린다”며 “통합특별시 발전을 위해 함께하자는 제안에 공감한다”고 밝혔다.
정치권에서는 이번 지지를 두고 “친명계 인사까지 김 후보 지지 대열에 합류했다는 점에서 상징성이 크다”는 평가가 나온다.
김영록(사진) 후보도 즉각 화답했다. 그는 소셜미디어를 통해 “조 의원과 함께 통합특별시 발전을 이루겠다”고 밝혔다. 그는 특히 조 의원이 제안한 ‘한반도 KTX 신설’과 관련해 “정부 예산 반영을 지시했고 현재 전남도 사전 타당성 조사에 착수했다”고 설명했다.
또 여수산단 활성화를 위한 2000억원 규모 추경 확보, 지방교부세 집중 투자, 여수공항 국제공항 승격, 카지노 복합리조트 조성 등 추가 발전 방안도 제시했다.
여수·순천·광양을 중심으로 한 동부권을 반도체·수소 산업 기반의 첨단 미래 신도시로 육성하겠다는 구상도 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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