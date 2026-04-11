유은혜 “세월호 참사 기록, 시민 손 닿을 길 열렸다”

“지난 12년은 진실을 향한 시민과 유가족의 치열한 시간이었다”며 이같이 밝혔다.

유 예비후보는

“단원고 기억교실을 지키고 노란 리본을 내려놓지 않았던 시민들, 법적 싸움으로 봉인을 걷어낸 유가족과 시민사회의 헌신이 있었기에 가능한 결과”라며