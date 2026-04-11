[속보] 54년 만에 달 방문 마친 아르테미스 2호, 지구 무사 귀환
유인 우주탐사선 아르테미스 2호가 달 탐무를 마치고 지구로 돌아왔다.
미국 항공우주국(NASA) 생중계에 따르면, 10일(현지시간) 오후 8시 7분 미국 동부시간 기준으로 아르테미스 2호의 유인 캡슐 오리온이 미국 샌디에이고 인근 해상에 무사히 착수했다. 지난 1일 플로리다주 케네디 우주센터를 출발한 지 열흘 만이다.
아르테미스 2호는 이번 임무 동안 달 뒷면을 비행하며 달의 여러 지형과 모습을 인간의 시선으로 직접 확인했고, 향후 심우주 유인 탐사를 위한 중요한 기반도 마련했다. 이번 임무 성공으로 인류는 1972년 12월 아폴로 17호 이후 50여 년 만에 다시 달을 다녀온 기록을 남기게 됐다.
우주비행사들의 정확한 건강 상태는 아직 공개되지 않았다. 미 해군은 오리온 캡슐에 접근해 탑승자들을 구조한 뒤, MH-60 시호크 헬기로 존 P. 머서 군함으로 옮길 계획이다. 이후 선상에서 건강 점검을 진행한 뒤 휴스턴에 있는 NASA 존슨우주센터로 이동하면 이번 귀환 절차는 모두 마무리된다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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