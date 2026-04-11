[속보] ‘아르테미스 2호’ 지구 귀환…샌디에이고 인근 해상에 착수

10일 오후 8시7분(현지시간) 캘리포니아주 샌디에이고 인근 태평양에 착수한 아르테미스 2호가 수면에 떠 있다. NASA 제공

미 해군이 오리온 캡슐에 접근해 우주비행사들을 꺼낸 뒤 MH-60 씨호크 헬기를 통해 존 P.머사 군함으로 이송할 예정이다.