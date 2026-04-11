트럼프 “이란 봉쇄 호르무즈 꽤 빨리 열릴 것…핵무기 금지가 협상 목표”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈 봉쇄 및 통행료 징수 방침에 대해 “내버려두지 않겠다”며 “(호르무즈 해협이) 꽤 빨리 열릴 것”이라고 말했다.
10일(현지시간) 트럼프 대통령은 오는 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열리는 미국과 이란의 종전 협상을 위한 첫 회담을 하루 앞둔 이날 버지니아주 샬러츠빌로 향하기에 앞서 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.
트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 “그건 자동으로 열릴 것이다. 우리가 그냥 떠나버리면 해협은 열릴 수밖에 없다. 해협이 열리지 않으면 그들은 돈을 벌 수 없다”고 말했다.
이어 “잊지 말라. 우리는 그 해협을 이용하지 않는다. 다른 나라들이 이용한다. 다른 나라들이 와서 (호르무즈 해협 개방을) 도와줄 것이지만 우리는 이용하지 않는다. 그것은 쉽지 않을 것”이라고 발언을 이어가다가 “이렇게 말하겠다. 그것은 꽤 빨리 열릴 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 또한 이란의 호르무즈 봉쇄 및 통행료 징수 방침에 대해 “그렇게 하도록 두지 않을 것이다. 그건 공해(公海·international water)이다. 그들이 그렇게 (통제)할지는 아무도 모르지만, 그들이 그렇게 한다면 내버려 두지 않을 것”이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 ‘협상 불발 시 대안(back-up plan)이 있느냐’고 묻자 “필요 없다”면서 이란의 군대와 무기, 무기 제조 능력을 모두 파괴했다는 점을 거듭 주장했다.
트럼프 대통령은 파키스탄에서 이란 협상단과 마주할 JD 밴스 부통령에게 “행운을 빈다. 그는 커다란 임무를 맡았다”고 말했다.
그는 밴스 부통령이 이끄는 협상단에 참여하는 맏사위 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동 특사에 대해 “그들은 훌륭한 팀이다. 그들은 내일 만난다”며 “모든게 어떻게 될지 지켜보겠다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이번 협상 목표에 대해 “핵무기 금지가 첫째이다. 이미 정권교체가 이뤄졌다고 생각하지만, 우리는 그걸 기준으로 삼은 적이 없다”며 “핵무기 금지가 우리(목표)의 99%”라고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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