[여기는 오거스타]3언더 반등 성공 임성재 “컷 통과 다음은 상위권 입상”

첫날 4오버 부진 딛고 1오버파 컷 통과

새 티셔츠 효과로 8번 홀부터 버디 사냥

반등 결정적 원동력 2타 줄인 ‘아멘코너’

10일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열린 마스터스 2라운드에서 3언더파를 친 임성재가 4번 홀에서 티샷을 날린 뒤 볼 바향을 바라보고 있다. ANGC

첫날 버디 프리 플레이에 대한 화풀이였을까.



임성재가 마스터스 2라운드에서 까다로운 핀 위치에도 불구하고 버디 6개를 잡으며 반등에 성공했다.



10일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 임성재는 보기 3개를 범했지만 버디 6개를 솎아내 3언더파 69타를 쳤다.



중간합계 1오버파 145를 기록한 임성재는 현지시간으로 오후 4시 현재 공동 31위에 자리하고 있다. 컷 통과는 말할 것도 없고 상위권 입상마저 기대할만한 위치다.



그는 전날 1라운드에서 버디는 1개도 잡지 못하고 더블보기 1개와 보기 2개를 범해 4오버파 76타를 쳤다.



특히 10번 홀(파4)에서는 생크(임팩트 순간에 볼이 클럽 페이스 중앙이 아닌 넥에 맞으면서 오른쪽으로 심하게 튀어나가는 샷)까지 나오면서 힘든 하루를 보냈다.



임성재가 PGA투어 공식 대회에서 생크라는 참담한 미스샷을 한 것은 작년 윈덤 챔피언십 마지막날 파3홀 티샷 이후 두 번째다.



경기를 마친 뒤 임성재는 “어제는 10번 홀에서 생크까지 나오는 등 경기가 잘 풀리지 않았다”며 “다행히 그 이후에 타수를 더 잃지 않아 오늘 반등에 성공하는 발판이 됐다”고 했다.



올해로 마스터스 7번째 출전인 임성재가 1라운드에서 4오버파 76타를 기록한 것은 2021년과 2024년에 5오버파 77타 이후 저조한 스코어다. 다만 당시 대회는 컷 탈락한 반면 90회를 맞는 올해 대회에서는 위기를 극복하고 컷 통과에 성공한 게 다르다.



임성재는 “첫날 타수를 엄청 잃고 나서 2라운드에서 반등에 성공해 컷을 통과한 것은 이번이 처음이다”고 만족스러워했다.



7시40분 첫 조로 티오프에 들어간 임성재는 3번 홀(파4)에서 보기를 범하며 불안한 출발을 했다. 7번(파4)과 8번 홀(파5) 연속 버디로 분위기를 반전시킨 듯했으나 이번 대회에서 ‘마의 홀’이 된 10번 홀(파4)에서 또 다시 1타를 잃었다.



임성재는 “첫 조로 출발해 날씨가 쌀쌀했다”며 “7번 홀에서 입고 있던 겉옷을 벗고 새들이 그려진 반팔 티셔츠만 입고 플레이 했다. 공교롭게도 그 이후부터 버디가 나오기 시작했다”고 말하며 웃었다.



임성재는 이번 대회에 올해 계약한 골프웨어를 입고 나왔다. 나흘간 드레스코드는 회사에서 정해준 대로 입는다.



흐름을 탄 임성재의 상승세는 아멘 코너(11번~13번 홀)에서 더욱 탄력을 받았다. 11번 홀(파4)에서 5m 가량의 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 12번 홀(파3)도 무난히 파로 마무리했다.



그리고 13번 홀(파5)에서 하이브리드로 친 두 번째샷이 그린 앞 개울에 빠질 뻔한 위기를 극복하고 기어이 버디로 연결해 가장 힘들다는 아멘코너에서만 2타를 줄였다.



기세가 오른 임성재는 15번(파5)과 16번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아 전날 잃었던 타수를 모두 만회했다. 하지만 마지막 18번 홀(파4)에서 티샷이 왼쪽 나무 밑으로 떨어지는 바람에 보기를 범해 유종의 미를 거두는데는 실패했다.



임성재는 “18번 홀에서 티샷 미스는 이번이 처음”이라며 “54도 웨지로 일단 볼을 꺼낸 뒤 세 번째샷을 시도했으나 그 또한 그린에 미치지 못했다. 네 번째샷도 홀 2.5m지점이어서 더블보기 위기였는데 보기로 잘 막았다”고 했다.



이날 임성재는 주특기인 아이언샷 정확도가 61%로 썩 만족스럽지 않았다. 그럼에도 순위를 끌어 올린 결정적 원동력은 후반에 결정력이 높아진 퍼트였다. 이날 임성재의 라운드당 평균 퍼트수는 전날 1.72타에서 1.44타로 줄어 들었다.



임성재는 “마스터스에서 예선 탈락은 하고 싶지 않았다. 오늘은 ‘무조건 주말까지는 쳐야 한다’는 생각으로 했다”며 “어제 라운드를 마치고 샷연습을 전혀 하지 않고 40분 정도 퍼트 연습을 했는데 그게 주효했다”고 했다.



이어 “오늘 핀위치가 특히 어려워 두 번째샷을 할 때 위협적이었다”라며 “그런 어려움을 극복하고 컷 통과를 했으니 남은 이틀간 상위권 입상을 목표로 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.



임성재의 지난 6년간 마스터스에 6차례 출전해 2차례 미스컷이 있다. 2020년 공동 2위, 2022년 공동 8위, 작년 공동 5위 등 3차례 ‘톱10’ 입상이 있다.



오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 첫날 버디 프리 플레이에 대한 화풀이였을까.임성재가 마스터스 2라운드에서 까다로운 핀 위치에도 불구하고 버디 6개를 잡으며 반등에 성공했다.10일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 임성재는 보기 3개를 범했지만 버디 6개를 솎아내 3언더파 69타를 쳤다.중간합계 1오버파 145를 기록한 임성재는 현지시간으로 오후 4시 현재 공동 31위에 자리하고 있다. 컷 통과는 말할 것도 없고 상위권 입상마저 기대할만한 위치다.그는 전날 1라운드에서 버디는 1개도 잡지 못하고 더블보기 1개와 보기 2개를 범해 4오버파 76타를 쳤다.특히 10번 홀(파4)에서는 생크(임팩트 순간에 볼이 클럽 페이스 중앙이 아닌 넥에 맞으면서 오른쪽으로 심하게 튀어나가는 샷)까지 나오면서 힘든 하루를 보냈다.임성재가 PGA투어 공식 대회에서 생크라는 참담한 미스샷을 한 것은 작년 윈덤 챔피언십 마지막날 파3홀 티샷 이후 두 번째다.경기를 마친 뒤 임성재는 “어제는 10번 홀에서 생크까지 나오는 등 경기가 잘 풀리지 않았다”며 “다행히 그 이후에 타수를 더 잃지 않아 오늘 반등에 성공하는 발판이 됐다”고 했다.올해로 마스터스 7번째 출전인 임성재가 1라운드에서 4오버파 76타를 기록한 것은 2021년과 2024년에 5오버파 77타 이후 저조한 스코어다. 다만 당시 대회는 컷 탈락한 반면 90회를 맞는 올해 대회에서는 위기를 극복하고 컷 통과에 성공한 게 다르다.임성재는 “첫날 타수를 엄청 잃고 나서 2라운드에서 반등에 성공해 컷을 통과한 것은 이번이 처음이다”고 만족스러워했다.7시40분 첫 조로 티오프에 들어간 임성재는 3번 홀(파4)에서 보기를 범하며 불안한 출발을 했다. 7번(파4)과 8번 홀(파5) 연속 버디로 분위기를 반전시킨 듯했으나 이번 대회에서 ‘마의 홀’이 된 10번 홀(파4)에서 또 다시 1타를 잃었다.임성재는 “첫 조로 출발해 날씨가 쌀쌀했다”며 “7번 홀에서 입고 있던 겉옷을 벗고 새들이 그려진 반팔 티셔츠만 입고 플레이 했다. 공교롭게도 그 이후부터 버디가 나오기 시작했다”고 말하며 웃었다.임성재는 이번 대회에 올해 계약한 골프웨어를 입고 나왔다. 나흘간 드레스코드는 회사에서 정해준 대로 입는다.흐름을 탄 임성재의 상승세는 아멘 코너(11번~13번 홀)에서 더욱 탄력을 받았다. 11번 홀(파4)에서 5m 가량의 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 12번 홀(파3)도 무난히 파로 마무리했다.그리고 13번 홀(파5)에서 하이브리드로 친 두 번째샷이 그린 앞 개울에 빠질 뻔한 위기를 극복하고 기어이 버디로 연결해 가장 힘들다는 아멘코너에서만 2타를 줄였다.기세가 오른 임성재는 15번(파5)과 16번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아 전날 잃었던 타수를 모두 만회했다. 하지만 마지막 18번 홀(파4)에서 티샷이 왼쪽 나무 밑으로 떨어지는 바람에 보기를 범해 유종의 미를 거두는데는 실패했다.임성재는 “18번 홀에서 티샷 미스는 이번이 처음”이라며 “54도 웨지로 일단 볼을 꺼낸 뒤 세 번째샷을 시도했으나 그 또한 그린에 미치지 못했다. 네 번째샷도 홀 2.5m지점이어서 더블보기 위기였는데 보기로 잘 막았다”고 했다.이날 임성재는 주특기인 아이언샷 정확도가 61%로 썩 만족스럽지 않았다. 그럼에도 순위를 끌어 올린 결정적 원동력은 후반에 결정력이 높아진 퍼트였다. 이날 임성재의 라운드당 평균 퍼트수는 전날 1.72타에서 1.44타로 줄어 들었다.임성재는 “마스터스에서 예선 탈락은 하고 싶지 않았다. 오늘은 ‘무조건 주말까지는 쳐야 한다’는 생각으로 했다”며 “어제 라운드를 마치고 샷연습을 전혀 하지 않고 40분 정도 퍼트 연습을 했는데 그게 주효했다”고 했다.이어 “오늘 핀위치가 특히 어려워 두 번째샷을 할 때 위협적이었다”라며 “그런 어려움을 극복하고 컷 통과를 했으니 남은 이틀간 상위권 입상을 목표로 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.임성재의 지난 6년간 마스터스에 6차례 출전해 2차례 미스컷이 있다. 2020년 공동 2위, 2022년 공동 8위, 작년 공동 5위 등 3차례 ‘톱10’ 입상이 있다.오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지