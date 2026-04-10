‘마취 중 급사’ 日 북극곰… “고령이지만 건강했는데”

일본 가나가와현 요코하마 동물원 '주라시아'에서 사육하는 북극곰들의 모습. 주라시아 인스타그램

치명적인 병변이나 아나필락시스(급성 알레르기 반응) 등은 확인되지 않았다.

주라시아는 덴노지 동물원으로부터 대여하고 있었다.

이번에는 일본동물원수족관협회의 관리 계획에 따라 도쿠시마 동물원에서 13세 암컷 ‘포로로’를 짝으로 맞이할 계획이었다. 국내

많은 분께 걱정과 슬픔을 끼쳐 진심으로 사과드린다”며 “저 자신도

이러한 결과에 이른 것을 매우 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다.