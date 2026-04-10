‘마취 중 급사’ 日 북극곰… “고령이지만 건강했는데”
최근 일본 가나가와현 요코하마 동물원에서 마취 중 사망한 북극곰의 사인이 급성 심정지였던 것으로 나타났다.
동물원 ‘주라시아’는 지난 2월 8일 마취 상태에서 숨진 수컷 북극곰 ‘고고’의 사인을 검증한 결과 저산소혈증 등에 의한 급성 심폐정지였다고 10일 발표했다.
동물원은 당시 21세였던 ‘고고’를 도쿠시마현 도쿠시마 동물원으로 이송하기 위한 준비 과정에서 마취총으로 마취제를 투여했다.
고고는 이어 검사를 받던 중 심정지를 일으켰다. 마취제 투여 2시간 뒤 깨어날 예정이었지만 실제로는 약 1시간 뒤 호흡이 멈췄다고 한다.
고고는 고령이었지만 건강한 상태였다고 동물원은 설명했다.
주라시아 측 부검 결과 고고는 마취 중 자신의 체중 때문에 산소를 흡수하는 폐 기능이 저하됐던 것으로 파악됐다.
결국 산소를 충분히 포함하지 못한 혈액이 심장으로 되돌아가는 ‘폐내 단락’이 발생했다. 이것이 저산소혈증으로 이어지면서 심장과 폐 기능이 멈춘 것으로 분석됐다.
치명적인 병변이나 아나필락시스(급성 알레르기 반응) 등은 확인되지 않았다.
동물원 측은 수의사들이 이송 계획을 세우고 마취 관리를 맡고 있었다고 설명했다. 동일한 마취제를 사용한 국내 사례를 바탕으로 위험 대책을 마련했지만 이번 경우는 예측이 어려웠다고 덧붙였다.
앞으로는 혈중 산소 농도가 낮은 경우 자발 호흡이 있더라도 조기에 인공호흡기를 가동하는 등으로 대응할 방침이다.
동물원은 오는 15일부터 한 달간 고고를 추모하기 위해 원내에 사진을 게시하고 편지함도 설치할 예정이다.
고고는 오사카 대표 중화식 간식 브랜드 ‘551호라이’가 덴노지 동물원에 기증한 곰이다. 주라시아는 덴노지 동물원으로부터 대여하고 있었다.
이번에는 일본동물원수족관협회의 관리 계획에 따라 도쿠시마 동물원에서 13세 암컷 ‘포로로’를 짝으로 맞이할 계획이었다. 국내 사육 개체군 유지 및 회복을 위해 포로로에게 번식 기회를 줄 필요가 있다고 판단했다고 한다.
무라타 고이치 주라시아 원장은 지난 2월 12일 두 번째 경위 보고에서 “많은 분께 걱정과 슬픔을 끼쳐 진심으로 사과드린다”며 “저 자신도 이러한 결과에 이른 것을 매우 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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