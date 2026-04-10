도쿄, 14세 이하에 10만원씩 지급… 13일부터
도쿄도가 오는 13일부터 14세 이하 도민 1인당 1만1000엔(약 10만2500원)을 지급한다.
고이케 유리코 도쿄도지사는 10일 정례 기자회견에서 이런 내용의 ‘육아 응원 플러스’ 사업 계획을 밝혔다고 마이니치신문 등이 보도했다.
이 사업은 물가상승 영향을 받는 육아 가구를 지원하기 위한 것이라고 도 복지국은 설명했다.
도는 공식 애플리케이션 ‘도쿄 앱’을 다운로드하고 본인 인증을 마친 15세 이상 도민에게 1만1000엔 상당의 포인트를 부여하는 사업을 실시 중이다.
‘육아 응원 플러스’는 이 사업에서 제외되는 연령층을 대상으로 한다.
대상은 올해 2월 2일부터 내년 4월 1일 사이에 14세 이하인 도민이다. 이 기간 중 15세가 되는 경우는 제외된다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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