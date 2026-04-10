경찰, 유튜버 전한길에 명예훼손 혐의로 구속영장 신청
이재명 대통령·이준석 대표 명예훼손 혐의
경찰이 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨에 대해 명예훼손 혐의로 구속영장을 신청한 것으로 10일 파악됐다. 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대한 허위 사실 등을 유포한 혐의가 적용됐다.
서울경찰청 형사기동대는 전씨에 대해 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 최근 구속영장을 신청했다. 전씨는 검찰로부터 구속영장 청구 전 피의자 조사 관련 통보를 받고 오는 13일 서울중앙지검에 출석할 예정인 것으로 알려졌다.
전씨는 지난달 자신의 유튜브 채널에서 ‘이 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장을 내보내고, ‘이 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓’이라고 주장했다가 고발됐다. 이에 이 대표는 최근 한 라디오 방송에서 졸업 사실을 증명하기 위해 하버드대 동문 사이트와 학사 기록 시스템에 로그인한 화면을 보여주기도 했다.
경찰은 전씨를 지난달부터 이달까지 총 세차례 불러 조사했다. 그는 지난 1일 경찰에 출석하며 취재진에게 “잘못된 게 있으면 정정보도를 요구하면 되는데 고소·고발을 남용하는 것은 정치인답지 못하다”고 주장했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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