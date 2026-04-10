美부통령, 이란에 “미국 갖고 놀면 안 돼… 협상 기대”
JD 밴스 미국 부통령이 전쟁 종식 협상을 위해 출국하면서 이란에 “미국을 갖고 놀려고 해서는 안 된다”고 경고했다.
밴스 부통령은 10일(현지시간) 전용기를 타고 파키스탄으로 출발하기 전 “이란이 성실하게 협상에 임할 의지가 있다면 우리 역시 손을 내밀 준비가 돼 있다”며 “만약 우리를 속이려 한다면 협상팀이 호의적으로 대응하지 않으리라는 점을 알게 될 것”이라고 말했다고 로이터통신 등이 보도했다.
그는 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 진행되는 이란과의 중재 회담 이끌기 위해 출국했다.
밴스 부통령은 그동안 해외 군사 개입에 대해 회의적인 입장을 보여왔다. 장기적 분쟁에 미군을 투입하는 데 대해서도 공개적으로 반대해왔다.
그는 “협상을 기대하고 있다”며 “긍정적인 결과가 있을 거라고 생각하지만 지켜봐야 한다”고 말했다.
또 도널드 트럼프 대통령이 협상 방향에 대해 ‘꽤 명확한 지침’을 줬다면서도 구체적인 내용은 밝히지 않았다. 동행한 기자들의 질문도 받지 않았다고 영국 일간 가디언은 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사