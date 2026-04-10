美부통령, 이란에 “미국 갖고 놀면 안 돼… 협상 기대”

JD 밴스 미국 부통령이 10일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 전용기 ‘에어포스 투’에 탑승하기 전 취재진과 대화하고 있다. 그는 이날 이란 관련 협상을 위해 파키스탄으로 출국했다. AP연합뉴스

만약 우리를 속이려 한다면 협상팀이 호의적으로 대응하지 않으리라는 점을 알게 될 것”이라고 말했다고 로이터통신 등이 보도했다.