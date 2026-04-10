[속보] 헤즈볼라 “이스라엘 해군기지 공습… ‘휴전 위반’ 대응”
친이란 이슬람 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘 해군 기지를 미사일로 공격했다고 발표했다.
헤즈볼라는 10일(현지시간) 성명에서 “이슬람 저항군 무자헤딘(전투원)이 10일 오전 1시 특수 미사일로 이스라엘 아슈도드 항구의 해군 기지를 타격했다”고 밝혔다.
중국 국영 국제방송 CGTN 유럽지국과 영국 일간 가디언, AFP통신 등이 이 성명을 전했다.
헤즈볼라는 “레바논과 그 국민을 방어하고, 적의 휴전 합의 위반과 베이루트에 대한 반복적 공격에 대응하기 위해서”라며 “저항 세력은 휴전을 준수했으나 적은 이를 지키지 않았다”고 지적했다.
이들은 “이번 대응은 우리 국가와 국민에 대한 이스라엘과 미국의 공격이 중단될 때까지 계속될 것”이라고 강조했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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