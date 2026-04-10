[속보] 헤즈볼라 “이스라엘 해군기지 공습… ‘휴전 위반’ 대응”

이스라엘이 공습한 지난 9일(현지시간) 레바논 남부 쇼우킨 마을 외곽에서 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

친이란 이슬람 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘 해군 기지를 미사일로 공격했다고 발표했다.

이슬람 저항군 무자헤딘(전투원)이 10일 오전 1시 특수 미사일로 이스라엘 아슈도드 항구의 해군 기지를 타격했다”고 밝혔다.

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