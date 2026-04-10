아프리카 지부티 대선…현 대통령 6선 전망

AP연합뉴스

투표는 이날 오전 6시 전국 투표소에서 시작됐으며 오후 6시 마감된다.

상대 후보는 여당 출신이었던 모하메드 파라 사마타르 통합민주중심(CDU) 대표 1명뿐으로, CDU는 현재 의회 의석이 1석도 없다.

지부티는

1999년 처음 취임한 겔레 대통령은 2010년 개헌으로 3선 제한을 철폐했으며 2021년 대선에서 97.4% 득표율로 5선에 성공했다.

앞서 2010년 개헌에서 대선 출마 연령 상한을 75세로 규정했으나 의회는 지난해 11월 개헌을 통해 출마 연령 상한을 폐지해 겔레 대통령이 6선에 도전할 수 있는 길을 열었다.

아프리카의 뿔’

지역에 있는 지부티는 인구 100만명의 소국이지만

수에즈 운하의 관문 역할을 하는 전략 요충지다.