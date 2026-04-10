김정은, 中외교부장 접견…“양국 고위급 교류 강화해야”
김정은 북한 국무위원장(조선노동당 총비서)이 북중 고위급 교류 활성화와 전략적 소통 심화 의지를 재확인했다.
중국 외교부는 10일 김 위원장이 평양 조선노동당 청사에서 왕이 중국 외교부장을 접견했다고 밝혔다.
김 위원장은 왕 부장에게 시진핑 중국공산당 총서기(국가주석)에 대한 안부와 축원을 전한 뒤 “지난해 9월 중국을 방문해 시진핑 총서기와 회담한 장면이 생생하다”며 “나와 시진핑 총서기가 회담에서 달성한 중요 공동인식이 구체적으로 이행되는 것을 보게 돼 기쁘고, 조중(북중) 관계는 양당·양국 인민의 뜻과 바람에 따라 새로운 높이로 올라섰다”고 말했다.
이어 “조선(북한)은 당 9차 대회가 확립한 웅대한 청사진을 계기로 삼아 중국과 함께 고위급 교류를 강화하고 전략적 소통을 긴밀히 할 용의가 있다”며 “서로를 굳게 지지하고, 각자의 사회주의 사업 발전을 추진하며, 양국 인민의 복지와 세계 평화·안정에 마땅한 역할을 할 용의가 있다”고 말했다고 중국 외교부는 전했다.
김 위원장은 또 “현재 국제 형세가 급격히 변화하는 가운데 조중 관계를 부단히 심화·발전시키는 것은 양국 공동 이익에 부합하고, 조선 당·정부의 확고한 의지이자 이미 정해진 정책이기도 하다”고 강조했다.
그러면서 “조선은 시진핑 총서기가 내놓은 ‘인류 운명공동체’ 이념과 4대 글로벌 이니셔티브를 완전히 지지한다”며 “중국이 대만 등 문제에서 국가 주권과 영토 완전성을 수호하는 정당한 입장과 모든 노력을 굳게 지지한다”고 말했다고 중국 외교부는 설명했다.
왕 부장은 시진핑 총서기의 인사를 전한 뒤 북한 노동당 제9차 대회의 성공적 개최를 축하하고, 김 위원장의 지난해 9월 방중과 ‘역사적인’ 정상회담을 통해 북중 관계가 새로운 국면을 열었다고 평가했다.
왕 부장은 “중국은 조선과 함께 양당·양국 최고 지도자의 중요한 공동인식을 이행하고, 교류·왕래를 긴밀히 하며, 실무적 협력을 촉진해 중조(중북) 전통적 우호에 새로운 시대적 내용을 주입할 용의가 있다”고 말했다.
이어 “시진핑 총서기는 중조가 모두 공산당이 영도하는 사회주의 국가로, 공동의 이상·신념과 분투 목표가 있다고 했다”면서 “복잡한 국제 정세를 맞아 중조는 각자의 주권·안보·발전이익을 지키는 동시에 중대한 국제·지역 사무에서 소통과 협조를 한층 강화하고, 수많은 개발도상국의 공동 이익과 세계 평화·발전 수호에 마땅한 공헌을 해야 한다”고 덧붙였다.
왕 부장은 북한 외무성 초청으로 이날까지 이틀 일정으로 평양을 방문했다.
이번 방북은 내달 예정된 미중 정상회담을 앞두고 이뤄진 것으로, 회담에서 한반도 문제가 의제로 제기될 가능성이 있는 만큼 북중 간 사전 조율이 있었을 가능성도 제기된다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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