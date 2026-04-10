“전쟁에 레바논 아동 39만명 집 잃어” 유니세프

10일(현지시간) 레바논 시돈에서 한 여성이 애통해 하고 있다. 이곳에서는 이스라엘의 공습으로 숨진 이들의 장례식이 열렸다. 로이터연합뉴스

레바논에서의 교전 격화는 계속해서 어린이에게 참혹하고 비인도적 피해를 입히고 있다”고 지적했다.