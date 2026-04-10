“전쟁에 레바논 아동 39만명 집 잃어” 유니세프
지난달 초부터 이어진 이스라엘과 헤즈볼라 간 전쟁으로 레바논에서 집을 잃은 아동만 약 39만명인 것으로 파악됐다. 지난 8일(현지시간) 이스라엘의 공습으로 숨진 어린이는 30명 이상이라고 유니세프는 전했다.
유니세프는 9일(현지시간) 성명에서 “지난달 2일 이스라엘과 헤즈볼라 간 전쟁이 발발한 이후 레바논에서 전국적으로 100만명 넘는 사람이 삶의 터전을 떠났다”며 “약 39만명이 어린이로 추정된다”고 밝혔다.
이들 중 상당수는 두 번째, 세 번째, 심지어 네 번째 피란을 겪고 있다고 유니세프는 설명했다.
이 기간 사망하거나 부상을 입은 어린이는 600명에 달하는 것으로 집계됐다.
유니세프는 “휴전 합의 소식이 전해지며 잠시 희망이 퍼졌지만 곧이어 치명적인 이스라엘 공습이 레바논 전역을 강타해 어린이 33명이 사망하고 153명이 부상을 입은 것으로 전해졌다”고 보고했다.
이 단체는 “어린이와 가족은 지역 사회를 무너뜨리는 대규모 폭격에 직면했고 그 피해는 참혹하다”며 “레바논에서의 교전 격화는 계속해서 어린이에게 참혹하고 비인도적 피해를 입히고 있다”고 지적했다.
또 “잔해 아래에서 구조되는 어린이들이 있다는 보고를 받고 있다”며 “여전히 실종 상태이거나 가족과 떨어진 아이들도 있다”고 설명했다.
유니세프는 “많은 어린이가 사랑하는 가족과 집을 잃고 어떤 안전함도 느낄 수 없는 상황에서 심각한 정신적 충격을 겪고 있다”고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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