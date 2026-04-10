음주 운전 차량 추돌로 전복… 부산 기장서 3중 사고
신호 대기 차량 들이받아 연쇄 충돌
60대 운전자 중상… 병원 이송
면허정지 수치 확인… 경찰 조사
부산 기장에서 20대 음주 운전 차량이 신호 대기 중이던 차량을 들이받으면서 차량이 전복되는 등 3중 추돌 사고가 발생했다.
10일 기장경찰서에 따르면 전날 오후 11시 52분쯤 정관산업로 곰내터널 인근 사거리에서 교통사고가 발생했다.
사고는 정관 방향 2차로를 주행하던 승용차가 신호 대기 중이던 앞 차량을 들이받으면서 시작됐다. 충격을 받은 차량은 앞으로 밀리며 전복됐고, 이어 앞에 있던 또 다른 차량과 추가로 충돌했다.
이 사고로 두 번째 차량을 운전하던 60대 여성이 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 세 번째 차량 운전자인 40대 남성은 경상을 입었다.
가해 차량 운전자는 사고 당시 음주 상태였으며, 면허정지 수준의 혈중알코올농도가 확인됐다.
경찰은 차량 블랙박스 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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