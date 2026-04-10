시사 전체기사

음주 운전 차량 추돌로 전복… 부산 기장서 3중 사고

입력:2026-04-10 20:16
공유하기
글자 크기 조정

신호 대기 차량 들이받아 연쇄 충돌
60대 운전자 중상… 병원 이송
면허정지 수치 확인… 경찰 조사

정관산업로 곰내터널 인근 사거리에서 발생한 3중 추돌 사고로 차량이 전복돼 있다. /부산경찰청 제공

부산 기장에서 20대 음주 운전 차량이 신호 대기 중이던 차량을 들이받으면서 차량이 전복되는 등 3중 추돌 사고가 발생했다.

10일 기장경찰서에 따르면 전날 오후 11시 52분쯤 정관산업로 곰내터널 인근 사거리에서 교통사고가 발생했다.

사고는 정관 방향 2차로를 주행하던 승용차가 신호 대기 중이던 앞 차량을 들이받으면서 시작됐다. 충격을 받은 차량은 앞으로 밀리며 전복됐고, 이어 앞에 있던 또 다른 차량과 추가로 충돌했다.

이 사고로 두 번째 차량을 운전하던 60대 여성이 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 세 번째 차량 운전자인 40대 남성은 경상을 입었다.

가해 차량 운전자는 사고 당시 음주 상태였으며, 면허정지 수준의 혈중알코올농도가 확인됐다.

경찰은 차량 블랙박스 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
902
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李, 2년 전 ‘이스라엘군 잔혹 영상’ 공유에… 野 “외교 리스크”
정원오 겨냥한 야당 후보들, “이재명 픽·성동 카르텔·박원순 시즌2” 공세
퇴임 앞둔 이창용 “금리는 잘했다” 자화자찬 논란
‘李대통령 공개 지지’ 개그맨 서승만 정동극장 대표 임명
부산 기장 아파트서 40대 신혼부부 숨진 채 발견
“저는 김창민 감독 살해범입니다” 가해자 유튜브 등장해 사과
역대 최고 경쟁률 서초동 단지서 청약 만점 2명 나와
CCTV ‘그 남자’ 수상하다… 경복궁 화재, 실화 가능성
국민일보 신문구독