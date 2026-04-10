‘고의 패배 의혹’ 전희철 감독에 제재금 5백만원, SK는 경고
한국농구연맹(KBL)은 올 시즌 정규리그 최종전에서 고의 패배 의혹을 받은 서울 SK 구단에 경고 조처를 내리고, 전희철 감독에게 제재금 500만원을 부과했다고 10일 밝혔다. KBL은 이날 제31기 제12차 재정위원회를 열어 이 같은 결정을 내렸다.
SK는 지난 8일 안양 정관장과의 정규리그 최종전에서 2점 차로 져 최종 4위가 됐다. 그런데 고의 패배 논란이 일었다. SK가 이 경기를 이기면 최종 3위로 6위 부산 KCC를 6강 플레이오프(PO)에서 만나게 되는 상황이었다. 하지만 4위로 정규리그를 마치면서 6강 상대는 5위 고양 소노로 결정됐다. 이에 SK가 상대적으로 수월한 PO 상대를 만나고자 최종전에서 졌다는 의혹이 불거졌다.
KBL 재정위는 전 감독과 SK 구단의 소명을 들은 뒤 고의 패배로 볼 오해의 여지를 준 부분이 인정된다고 판단해 심의를 내렸다. 또 ‘불성실한 경기’를 이유로 재정위에 회부했던 과거 사례를 참고해 비슷한 수준의 조처를 내린 것으로 보인다. 이날 재정위에 함께 회부됐던 정관장 구단에 대해선 별도의 조처가 내려지지 않았다.
전 감독은 앞서 열린 PO 미디어데이에서 “논란이 된 부분에 대해서 죄송하다는 말씀을 드린다”고 사과했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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