‘억대 연봉보다 날 이끈 건…’ 우유배달 때도 붙들던 소명
기도로 일군 ‘자격증 끝판왕’… 임정열 기술사 인터뷰
대한민국 건설·설비 업계에는 ‘살아있는 신화’로 불리는 인물이 있다. 공학 전공자들도 어렵다는 소방시설관리사·소방기술사·건축기계설비기술사를 50대에 취득한 ㈜영설계엔지니어링 임정열(65) 전무이사다.
최근 인기 예능 프로그램 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 그는 수많은 중년에게 새로운 도전에 나설 용기를 심어주며 뜨거운 화제를 모았다.
세상은 그의 늦깎이 도전과 공부 비법에 주목하지만, 그는 “앞이 보이지 않던 삶의 어둠 속에서도 끝까지 나를 붙들어 주신 하나님을 이야기하고 싶다”며 인터뷰에 응했다. 그 이야기를 듣기 위해 지난 7일 경기도 안양의 한 카페에서 임 이사를 만났다.
어린시절 교회는 곧 내 ‘놀이터’
임 이사는 6·25 전쟁 직후 강원도 철원의 최전방 마을에서 9남매 중 막내로 태어났다. 전쟁의 상처 속에서 세 명의 형제를 먼저 떠나보낸 부모의 지극한 사랑 안에 성장했다. 그는 “하나뿐인 언니의 손에 이끌려 처음 나간 교회는 어린 시절 나의 놀이터이자 삶의 전부였다”고 회상했다.
그의 신앙의 뿌리는 어머니의 치유 경험에서 시작됐다. ㄱ자로 굽어 평생 고통받던 어머니가 기도를 받은 뒤 허리를 펴게 된 것. 임 이사는 “어머니는 평생 똑바로 누워 자는 게 소원이라 하셨는데 그날 이후 ‘정열아 엄마가 똑바로 잔다’며 기뻐하시던 모습이 아직도 선하다”고 말했다.
“그 일을 본 아버지가 ‘교회에 가도 좋다’며 길을 열어주셨고 그때부터 어머니와 함께 새벽기도에 나가며 강대상 앞자리에 앉아 하나님의 말씀을 한마디도 놓치지 않으려 애썼습니다.”
억척스럽게 버틴 고난의 세월
학창 시절 임 이사는 꽤 공부를 잘하는 학생이었다. 장학금을 받아온 막내딸을 기특하게 여긴 아버지는 대학 등록금을 위한 통장까지 만들어주며 꿈을 응원했다.
하지만 중학교 3학년 때 아버지가 갑작스럽게 세상을 떠나면서 상황은 달라졌다. 그는 “언니 집에 머물며 왕복 두 시간이 넘는 통학을 해야 했고 결국 인문계 대신 공고에 진학해 대학 진학의 꿈도 포기해야 했다”며 “배움에 대한 갈망이 컸던 만큼 상실감도 깊었지만 교회가 유일한 위로였다”고 말했다.
그는 포기하지 않고 어린이집 보조교사로 3년간 일하며 돈을 모아 상경해 헌책방에서 교과서를 구해 독학한 끝에 장학생으로 대학에 입학했다. 대학 3학년 때 ‘공부를 돕겠다’ 약속한 교회 오빠와 결혼했지만, 단칸방 신혼살림에 아이가 생기며 형편상 학업을 이어가기 어려웠다.
임 이사는 “대기업에 다니던 남편이 퇴사하면서 갓난아이를 두고 새벽 우유 배달을 시작했다”며 “폭우 속에서 리어카가 뒤집혀 흙탕물에 나뒹구는 우유팩을 보며 길 위에서 참 많이 울었다”고 했다.
음악에 대한 갈망으로 뒤늦게 백석예술학교에 진학해 졸업 후 피아노 교습소를 시작하며 안정된 생활을 기대했지만, 1997년 IMF 외환위기와 잇따른 사업 실패로 결국 집까지 처분해야 했다. 절망 속에서 그는 “하나님은 제게 어떤 분이신가요. 제발 저를 만나주세요”라며 하나님께 원망 섞인 탄식을 쏟아냈다.
“그때 하나님이 이렇게 말씀하시는 듯 했어요. ‘너의 인생이 다하는 날까지 나를 주로 시인하며 한 걸음 한 걸음 나만 바라보고 걸어오너라. 그것이 신앙이란다’라고 말이죠.”
그것은 부(富)도 성공도 아닌 오직 ‘주님과의 동행’ 그 자체가 신앙이라는 본질적인 깨달음이었다. 임 이사는 “현실은 여전히 냉혹했고 고된 삶이 이어졌지만 더 이상 환경은 내 평안을 흔들지 못했다”고 말했다.
교회에서 쌓아 올린 ‘기술사 3관왕’
큰아들을 의대에 보낸 뒤 50대에 시작한 공인중개사 공부 중 그는 우연히 ‘소방’ 분야를 접했다. 임 이사는 이를 단순한 호기심이 아닌 ‘하나님의 부르심’으로 받아들였다. 그는 “업계 최고 권위인 소방기술사에 도전할 수 있다는 말에 가슴이 뛰었다”며 “높은 연봉보다 다시 꿈꿀 수 있다는 희망이 나를 움직였다”고 회상했다.
2007년 소방설비기사를 시작으로 2011년 소방시설관리사, 2014년 소방기술사에 이어 2017년 건축기계설비기술사까지 취득했다. 엔지니어들의 꿈인 자격증 3종을 준비한 그의 공부방은 다름 아닌 교회였다.
그는 “남들이 절에 들어가서도 공부하는데 교회라고 못 할 이유가 없었다”며 “새벽에 나가 밤늦게까지 공부와 기도, 예배에만 집중했다”고 말했다. 이어 “내가 할 수 있는 것은 최선을 다하는 것뿐이었고 결과는 하나님께 맡겼다”고 덧붙였다.
현재 그는 억대 연봉의 전문가로서 고층, 초고층 건축물의 설계와 감리,국가 주요 시설 안전 조사에 참여하며 ‘사람을 살리는 일’에 앞장서고 있다. 그는 “영혼 구원이 신앙의 목적이듯 하나님이 맡기신 일터 역시 생명을 지키는 거룩한 현장”이라고 말했다.
임 이사의 다음 목표는 ‘영혼 구원’이다. 매주 화요일 새벽기도 후 출근길 전도에 나서는 그는 자격증보다 더 값진 복음을 전하며 남은 삶을 살고 싶다고 했다.
임 이사는 지금도 고난의 터널을 지나고 있는 이들을 향해 “앞이 보이지 않는 어두운 시간을 지나며 깨달은 것은 내가 홀로 걸어온 것이 아니라 주님이 나를 업고 오셨다는 사실이었다”며 “주님의 손을 놓지 않고 걷는 그 걸음 끝에는 반드시 예비된 은혜가 기다리고 있을 것”이라고 말했다.
박효진 기자 imhere@kmib.co.kr
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