[단독]청와대 개신교 모임 ‘청신회’, 李정부 첫 활동 개시…회장에 류덕현
청신회, 1992년 창립
청와대 내 자발적 기도모임으로 유지
청와대 개신교 신자 모임인 ‘청신회’(청와대 개신교 신우회)가 회원을 모집하며 이재명정부 들어 처음 본격적인 활동을 시작했다. 류덕현 청와대 재정기획보좌관이 회장을 맡았다.
10일 국민일보 취재를 종합하면 청신회는 오는 29일 청와대 외부 교회에서 예배를 갖고 공식 출범할 예정이다. 청신회는 이를 위해 회원 모집에 열을 올리고 있는 것으로 전해졌다.
이재명정부 첫 청신회 회장은 류 보좌관이 맡는다. 김상호 국가안보실 국가위기관리센터장이 부회장으로, 정대진 국가안보실 통일정책비서관이 간사로 향후 청신회를 이끌어 나갈 예정이다. 청신회는 향후 매월 1회씩 모여 정기 예배 드릴 계획인 것으로 알려졌다.
청신회는 청와대 내 종교 모임으로는 가장 빠른 1992년 여의도순복음교회 장로를 지낸 고 주대준 전 대통령경호처 차장이 창립했다. 청와대에서 근무하는 12가정이 모여 청와대 인근 옥인교회에서 발기 예배를 드린 게 시초다. 이후 정권 성격에 따라 부침이 있었지만, 자발적으로 성경 공부와 기도회를 여는 소규모 모임으로 역사를 이어왔다.
청신회가 활동을 시작하며 청와대 내 국내 3대 종교 모임이 모두 구성을 마치게 됐다. 하정우 AI미래기획수석이 회장을 맡은 청불회(청와대 불자회·1996년 창립)는 2월 10일, 봉욱 민정수석이 회장인 청가회(청와대 가톨릭 교우회·2010년 창립)는 지난달 19일 발족했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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