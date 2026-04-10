“암적 국가” 파키스탄 장관 비판에 이스라엘 “충격적”
중동 전쟁 중재국으로 나선 파키스탄 정부의 고위 인사가 이스라엘을 “암적 국가” “인류의 저주”라며 강한 어조로 비판했다. 이란과 미국이 휴전에 합의하며 종전 협상을 앞둔 상황에서도 이스라엘이 레바논에 대한 전방위적 공습을 이어가자 공개적으로 규탄한 것이다. 이스라엘은 “중재자를 자처하는 정부에서 나올 수 없는 발언”이라며 발끈했다.
카와자 무함마드 아시프 파키스탄 국방장관은 9일(현지시간) 엑스(X) 게시물에서 “이스라엘은 사악하며 인류의 저주”라고 비난했다. 그는 “(파키스탄) 이슬라마바드에서 평화 협상이 진행되는 동안 레바논에서는 ‘인종청소’가 자행되고 있다”며 “처음엔 가자지구, 그 다음엔 이란, 지금은 레바논에서 이스라엘에 의해 무고한 시민이 살해당하고 있다”고 지적했다.
아시프 장관은 이스라엘을 암적 존재라고 표현하기도 했다. 그는 “유럽의 유대인을 없애기 위해 이 암적인 국가를 팔레스타인 땅에 만든 자들이 지옥에서 불타길 기도한다”고 했다. 그는 이후 논란이 불거지자 게시물을 삭제했다.
이스라엘은 즉시 반발했다. 이스라엘 총리실은 아시프 장관의 발언이 “이스라엘의 절멸을 바라는 것”이라며 “매우 충격적”이라고 반응했다. 이어 “어떤 정부든, 특히 평화를 위한 중재자를 자처하는 정부라면 더더욱 해서는 안 될 말”이라고 지적했다.
기드온 사르 이스라엘 외무장관은 “이스라엘은 중재국을 자처하는 정부의 노골적이고 반유대주의적인 모욕을 심각하게 보고 있다”며 “유대 국가를 암적 존재로 지칭하는 건 그 소멸을 바란다는 의미”라고 비판했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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