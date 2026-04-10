[신간] “데이터 투 하트”… 히트상품 만든 마케팅 공식 공개

소비자 말 아닌 행동 데이터로 읽는다

‘새로’·제로슈거 흥행 공식 공개

데이터 분석과 인간 이해 결합 전략



히트상품은 어떻게 만들어질까. 감각일까, 아니면 데이터일까.



10일 클라우드나인 출판사에 따르면 여명랑 대표가 그 답을 담은 신간을 오는 20일 출간한다. 책은 ‘데이터 드리븐 조직’을 키워드로, 소비자의 말이 아닌 행동을 읽는 마케팅의 본질을 짚는다.



저자는 서문에서 “소비자는 자신이 원하는 것을 정확히 말하지 못한다”고 강조한다. 겉으로는 합리적 선택처럼 보이지만 실제 행동은 다른 방향으로 나타나는 경우가 많다는 것이다. 그래서 마케팅은 소비자의 말에만 의존해서는 안 된다고 지적한다.



대신 검색어 변화, 댓글의 맥락, 감정어의 이동, 대화량의 미세한 변화 등 디지털 환경에 남겨진 행동의 흔적을 함께 읽어야 한다고 말한다. 데이터는 단순한 수치가 아니라 “왜 이 선택이 의미 있었는지”를 보여주는 단서이자 아직 드러나지 않은 트렌드의 초기 신호라는 설명이다.



이 책이 주목받는 이유는 저자가 이론가가 아닌 실무형 전략가라는 점이다. 그는 롯데웰푸드를 비롯한 식음료 산업에서 데이터 기반 마케팅을 도입해 8년 연속 히트상품을 만들어냈다.



대표 사례로는 제로 슈거(무설탕) 시장을 재편한 소주 브랜드 ‘새로’와 ‘칠성사이다 제로’가 꼽힌다. 단순한 제품 변형이 아니라 ‘제로’라는 새로운 카테고리를 정의하며 시장 자체를 바꿨다는 평가다. 이 밖에도 ‘콘트라베이스’ ‘크니쁘니’ ‘임팩타민’ 등 다수의 제품이 데이터 기반 전략에서 출발했다.



저자가 강조하는 핵심 개념은 ‘데이터 투 하트(Data to Heart)’다. 데이터를 통해 소비자의 숨은 욕구를 읽고, 이를 충족시키는 방식으로 시장을 만들어야 한다는 것이다. 그는 “데이터 드리븐 조직의 본질은 툴이 아니라 학습 능력”이라며 질문을 바꾸고 가설을 깨고 다시 세우는 과정이 중요하다고 강조한다.



책은 데이터 만능주의에도 선을 긋는다. 데이터만으로 의사결정이 이뤄지는 것은 아니며, 이를 해석하고 실행하는 사람의 역할이 결국 핵심이라는 점도 짚는다.



업계에서는 이 책을 단순한 이론서를 넘어 현장에서 검증된 실행 전략서로 평가한다. 데이터 분석과 인간 이해를 결합해 히트상품을 만들어낸 과정이 구체적으로 담겼다는 점에서다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 히트상품은 어떻게 만들어질까. 감각일까, 아니면 데이터일까.10일 클라우드나인 출판사에 따르면 여명랑 대표가 그 답을 담은 신간을 오는 20일 출간한다. 책은 ‘데이터 드리븐 조직’을 키워드로, 소비자의 말이 아닌 행동을 읽는 마케팅의 본질을 짚는다.저자는 서문에서 “소비자는 자신이 원하는 것을 정확히 말하지 못한다”고 강조한다. 겉으로는 합리적 선택처럼 보이지만 실제 행동은 다른 방향으로 나타나는 경우가 많다는 것이다. 그래서 마케팅은 소비자의 말에만 의존해서는 안 된다고 지적한다.대신 검색어 변화, 댓글의 맥락, 감정어의 이동, 대화량의 미세한 변화 등 디지털 환경에 남겨진 행동의 흔적을 함께 읽어야 한다고 말한다. 데이터는 단순한 수치가 아니라 “왜 이 선택이 의미 있었는지”를 보여주는 단서이자 아직 드러나지 않은 트렌드의 초기 신호라는 설명이다.이 책이 주목받는 이유는 저자가 이론가가 아닌 실무형 전략가라는 점이다. 그는 롯데웰푸드를 비롯한 식음료 산업에서 데이터 기반 마케팅을 도입해 8년 연속 히트상품을 만들어냈다.대표 사례로는 제로 슈거(무설탕) 시장을 재편한 소주 브랜드 ‘새로’와 ‘칠성사이다 제로’가 꼽힌다. 단순한 제품 변형이 아니라 ‘제로’라는 새로운 카테고리를 정의하며 시장 자체를 바꿨다는 평가다. 이 밖에도 ‘콘트라베이스’ ‘크니쁘니’ ‘임팩타민’ 등 다수의 제품이 데이터 기반 전략에서 출발했다.저자가 강조하는 핵심 개념은 ‘데이터 투 하트(Data to Heart)’다. 데이터를 통해 소비자의 숨은 욕구를 읽고, 이를 충족시키는 방식으로 시장을 만들어야 한다는 것이다. 그는 “데이터 드리븐 조직의 본질은 툴이 아니라 학습 능력”이라며 질문을 바꾸고 가설을 깨고 다시 세우는 과정이 중요하다고 강조한다.책은 데이터 만능주의에도 선을 긋는다. 데이터만으로 의사결정이 이뤄지는 것은 아니며, 이를 해석하고 실행하는 사람의 역할이 결국 핵심이라는 점도 짚는다.업계에서는 이 책을 단순한 이론서를 넘어 현장에서 검증된 실행 전략서로 평가한다. 데이터 분석과 인간 이해를 결합해 히트상품을 만들어낸 과정이 구체적으로 담겼다는 점에서다.윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지