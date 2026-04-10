잠수장비 이용해 해삼 300㎏ 불법 채취한 60대 적발
해경, 수산업법 위반 혐의 조사
전북 군산 앞바다에서 잠수장비를 이용해 해삼을 불법 채취한 60대 선장이 해경에 적발됐다.
전북 군산해양경찰서는 지난 8일 오후 3시쯤 군산시 옥도면 십이동파도 인근 해상에서 공기통 등 잠수장비를 이용해 해삼 300㎏을 불법 채취한 혐의(수산업법 위반)로 양식정 관리선 선장 60대 A씨를 입건해 조사중이라고 10일 밝혔다.
해경은 원거리 감시 추적시스템을 통해 해상에서 불법 조업중인 A씨를 적발했다.
해경은 A씨로부터 공기통 등 잠수장비를 압수하는 한편 A씨를 상대로 불법조업 경위 등을 조사할 방침이다.
해경은 또 미허가 장비를 이용한 불법조업에 대한 단속에 나설 계획이라고 밝혔다.
군산=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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