홍대 한복판서 만나는 명조
쿠로게임즈가 갤럭시 스토어와 손잡고 ‘명조: 워더링 웨이브’의 팝업 스토어 ‘치사와 방과후의 약속’을 9일부터 12일(1차), 13일부터 22일(2차)까지 서울 마포구 삼성스토어 홍대에서 운영한다.
이번 팝업은 명조의 인기 캐릭터 치사가 다니는 학교를 콘셉트로 기획됐다. 방문객은 팝업에서 명조 고등학교에 등교한 것처럼 교실, 버스 정류장, 방과후 오락실까지 치사의 일상을 함께 걷는 경험을 할 수 있다.
팝업 행사장은 1·2층으로 나뉘어 운영된다. 사전 예약 없이 이용할 수 있는 1층에는 갤럭시 S26 울트라 게임 플레이존, 버즈4 게임 사운드 청음존, 비밀 암호를 남기는 칠판, 포토카드 키오스크 등이 있다. 사전 예약제로 운영하는 2층은 미니게임존 ‘방과후 오락실’과 굿즈샵 ‘방과후 문방구’로 구성됐다.
이번 팝업에선 ‘갤럭시 S26 울트라 명조:워더링 웨이브 치사 액세서리 에디션’을 2000개 한정 판매한다. 갤럭시 S26 울트라 치사 마그넷 케이스, 갤럭시 버즈4 치사 파우치, 치사 아크릴 LED 디오라마 무드등 등 총 8종의 굿즈와 인게임 아이템 쿠폰, 갤럭시 스토어 40% 할인 쿠폰 6매도 세트로 판매한다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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