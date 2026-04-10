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민형배·김영록 1.5%p 차 초접전…확장과 결집이 승부 가른다

입력:2026-04-10 17:01
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강기정·신정훈, 김영록 지지 전 조사

김영록 지지 컨벤션 효과가 표심 이어질지 관심

여론조사 결과 제공-코리아정보리서치

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 결선 투표를 앞두고 실시된 여론조사에서 민형배 후보와 김영록 후보가 1.5%포인트 차이의 초접전을 벌이고 있는 것으로 나타났다.

여론조사 전문기관 코리아정보리서치가 서울경제TV 의뢰로 지난 8~9일 광주·전남 거주 만 18세 이상 남녀 1849명(광주 822명, 전남 1027명)을 대상으로 실시해 10일 발표한 ‘차기 전남광주통합특별시장 지지도’ 조사 결과, 민형배 후보는 42.2%, 김영록 후보는 40.7%의 지지율을 기록했다. 두 후보 간 격차는 1.5%포인트로 오차범위 내 초박빙 양상이다.

이번 조사는 강기정 광주시장과 신정훈 국회의원이 김영록 후보 지지 선언을 하기 전 실시된 것으로, 향후 컨벤션 효과가 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. ‘지지 후보 없음’은 10.2%, ‘모름’은 6.8%로 나타나 부동층과 막판 표심 이동이 결선의 주요 변수로 부상했다.

성별로는 민형배 후보가 남성층에서, 김영록 후보가 여성층에서 각각 우위를 보였다. 민 후보는 남성 46.3%, 여성 38.2%의 지지율을 기록했고, 김 후보는 남성 42.4%, 여성 39.1%로 조사됐다. 연령별로는 민 후보가 40대부터 60대까지 강세를 보인 반면, 김 후보는 20대와 70대 이상에서 우위를 점했다.

민 후보의 연령별 지지율은 18~29세 34.5%, 30대 36.3%, 40대 43.0%, 50대 48.8%, 60대 48.0%, 70대 이상 38.6%로 나타났다. 김 후보는 18~29세 40.8%, 30대 35.9%, 40대 38.2%, 50대 37.1%, 60대 43.1%, 70대 이상 47.5%를 기록했다.

정당 지지도에서는 더불어민주당이 84.2%로 압도적 1위를 차지했으며, 조국혁신당 4.8%, 국민의힘 4.1% 순으로 집계됐다.

정치권에서는 이번 조사가 ‘대통합’ 이전 수치라는 점에 주목하고 있다. 단순 지지율 합산이 아닌 실제 조직 결집력과 투표 참여율이 결선의 승부를 가를 변수로 꼽힌다. 김 후보 측에 유리한 흐름이 형성될 수 있다는 전망도 나온다. 결선에서는 ‘확장’과 ‘결집’ 중 어느 쪽이 실제 투표장에서 힘을 발휘하느냐에 따라 승부가 갈릴 것으로 보인다.

이번 조사는 행정안전부 주민등록 인구통계 기준으로 지역·성·연령별 가중치를 부여한 셀가중 방식으로 진행됐다. 표본은 무선전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답 방식이며, 응답률은 광주 11.2%, 전남 25.1%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.3%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

무안 광주 =김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

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