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허태수 GS그룹 회장 “AI 전환 핵심은 현장 활용”

입력:2026-04-10 16:57
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허태수 GS그룹 회장이 10일 강남구 GS타워에서 열린 ‘AI 혁신위원회 3차 회의’에 앞서 기자들의 질문에 답하고 있다. 한국경제인협회 제공

허태수 GS그룹 회장이 “인공지능(AI) 시스템을 활용해 현장 사람들이 문제를 발굴하고 직접 해결할 수 있도록 하는 것이 핵심 과제”라고 말했다. AI 전환의 핵심 경쟁력으로 현장 활용을 강조한 것이다.

허 회장은 ‘AI 혁신위원회 3차 회의’가 열린 10일 서울 강남구 GS타워에서 기자들과 만난 자리에서 “말을 코딩해주는 대규모 언어모델(LLM)은 반나절이면 배울 수 있어 정보기술(IT) 부서에 의존하지 않을 수 있다”며 이같이 밝혔다. ‘현시점에서 국가 AI 발전에 가장 필요한 게 무엇인지’를 묻는 취재진의 질문에 대한 답변이었다.

그는 “과거에는 현장의 문제를 해결하려면 IT 부서에 요청하고 외주를 주는 과정에서 많은 시간이 소요됐지만 이제는 현장 실무자가 조금만 배우면 IT 부서 의존 없이 직접 AI를 활용할 수 있다”며 “조금만 학습하면 코딩 없이 활용할 수 있다는 점에서 AI는 더이상 일부 전문가만의 영역이 아니다”고 강조했다.

그는 대기업과 중소기업간 협력 필요성도 강조했다. GS그룹은 최근 소프트웨어 제작 AI 플랫폼 ‘미소’(MISO)와 안전관리 AI 에이전트 ‘에어’(AIR)를 중소기업에 무상 제공한 바 있다. 에어는 현재 약 130여 개의 중소기업이 사용 중이다.

허 회장은 “챗GPT나 제미나이 등은 기업에 도입하기엔 난관이 많은데 중소기업은 AI 전문가들이 많지 않다”며 “모두가 연결된 디지털 시대에는 AI와 관련된 여러 가지 비즈니스 모델이나 개발 제품들을 중소·중견기업과 공유를 해야만 상생할 수 있다”고 말했다. 이어 “대기업이 보유한 AI 역량과 플랫폼을 중소·중견기업과 공유해야 산업 전반의 경쟁력이 높아질 수 있다”고 강조했다.

허경구 기자 nine@kmib.co.kr

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