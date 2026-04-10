시사 전체기사 [속보] 특검, ‘일반이적 혐의’ 여인형 징역 20년 구형 입력:2026-04-10 16:44 수정:2026-04-10 16:51 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 여야, 소득하위 70% 10만~60만원 차등지원 합의 2 李대통령, 하정우 차출론에 “하GPT, 작업 넘어가면 안 돼” 3 서울시장 본선 오른 ‘일잘러’… 실언 논란·검증 리스크 이겨낼까 4 ‘땅콩 회항’ 박창진 전 사무장… 공항공사 자회사 본부장 취임 5 전재수 빠진 부산 북갑 보선 주목… 하정우·한동훈 매치는 쉽지 않아 해당분야별 기사 더보기 1 이코노미석 3개 붙여 침대로… 비즈니스석 부럽잖은 ‘눕코노미’ 2 [단독] 방치된 채 잡초 무성한 수도권 빈 땅… 실제 경작과는 거리 멀어 3 역대 최고 경쟁률 서초동 단지서 청약 만점 2명 나와 4 [단독] 멀쩡한데 못 쓴다고?… 예스24 구형 단말기 이용자 소송 5 풍산은 왜 돌연 탄약사업부 매각을 접었나 해당분야별 기사 더보기 1 여친 납치해 가혹행위 한 50대 징역 1년 2 “저는 김창민 감독 살해범입니다” 유튜브 논란 3 대전 동물원 탈출 늑대… “닭 2마리 먹어 허기지진 않아” 4 “삼겹살에 오돌뼈가”…아내 1시간 엎드려뻗쳐 시킨 남편 구속 5 김소영, 첫 재판서 살인 고의 부인…유족 “사형 간곡히 요청” 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 트럼프 “이란, 호르무즈 통행료 부과 말라” 경고 2 이란 최고지도자 “호르무즈 관리, 새로운 차원 격상” 3 우주비행사들이 찍은 달의 뒷면…우주 일식도 관측 4 “승자 없는 전쟁… 최대 패자는 네타냐후” 英가디언 분석 5 “휴전에도 공화당 상·하원 잃을 가능성”… 전쟁 ‘물가 쇼크’에 중간선거 빨간불 해당분야별 기사 더보기 1 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져”…앤 해서웨이 “韓, 문화 리더” 2 전지현, 좀비물 ‘군체’로 11년 만에 스크린 복귀 3 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져” 앤 해서웨이 “한국, 문화 리더” 4 나홍진 감독 신작 ‘호프’ 칸영화제 경쟁 부문 진출 5 새 무기 장착한 김진욱, 롯데 특급 왼손되나 해당분야별 기사 더보기 1 ‘李대통령 공개 지지’ 개그맨 서승만 정동극장 대표 임명 2 올해 아비뇽 페스티벌서 한국 작품 9편 선보인다 3 당신의 지갑이 열리는 순간의 비밀 4 주사 대신 하루 한 알…‘먹는 비만약’ 경쟁 본격화 5 상대방을 도구로 보는 당신, 권력 중독자 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘李대통령 공개 지지’ 개그맨 서승만 정동극장 대표 임명 李대통령, 미확인 영상에 “전시 살해”… 野 “대통령이 외교 리스크” 부산 기장 아파트서 40대 신혼부부 숨진 채 발견 “저는 김창민 감독 살해범입니다” 가해자 유튜브 등장해 사과 역대 최고 경쟁률 서초동 단지서 청약 만점 2명 나와 CCTV ‘그 남자’ 수상하다… 경복궁 화재, 실화 가능성 이코노미석 3개 붙여 침대로… 비즈니스석 부럽잖은 ‘눕코노미’ 김소영, 첫 재판서 살인 고의 부인…유족 “사형 간곡히 요청” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요