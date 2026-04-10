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[속보] 특검, ‘일반이적 혐의’ 여인형 징역 20년 구형

입력:2026-04-10 16:44
수정:2026-04-10 16:51
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윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

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