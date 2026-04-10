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부산 명지신도시 내 장례식장 추진 ‘제동’… 입지 논란 확산

입력:2026-04-10 16:40
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경자청 경관위 “재심의”… 용도 재검토 요구
집단민원 해소·의료용지 취지 훼손 쟁점
과거 반려 이력까지… 사업 추진 불확실성

부산진해경제자유구역청 전경./부산진해경제자유구역청 제공

부산 명지국제신도시 의료시설 부지에 장례식장을 추진하려는 계획에 제동이 걸리면서 입지 적절성을 둘러싼 논란이 다시 불거지고 있다.

부산진해경제자유구역청은 지난 9일 명지동 의료시설 용지에 민간사업자가 신청한 장례식장 건립 계획에 대해 경관위원회가 ‘재심의’를 의결했다고 10일 밝혔다.

해당 용지는 지구단위계획상 의료시설과 장례식장이 모두 가능한 용지다. 민간사업자는 지하 1층, 지상 3층, 연면적 4608㎡ 규모의 장례 시설 건립을 신청했다.

그러나 경관위원회는 주변 경관과의 조화, 의료시설 용지 지정 목적 등을 종합적으로 검토한 결과 집단민원 해소 방안 마련과 건축물 용도 재검토가 필요하다며 재심의를 결정했다.

경관위원회 심의는 원안 의결, 조건부 의결, 재심의, 반려로 구분되며 재심의가 의결될 경우 사업자는 수정안을 다시 제출해야 한다. 사실상 현 계획에 대한 보완 요구로 해석된다.

해당 용지는 과거에도 유사한 논란이 있었던 곳이다. 2019년 의료시설과 장례식장 복합 계획으로 심의가 진행됐지만 의료시설 용지 취지에서 맞게 재검토하라는 판단이 내려진 바 있다.

이후 토지 소유자가 변경된 뒤 지난해 일반 병원과 장례식장을 포함한 계획이 다시 제출됐으나, 부산시 병상 수급 계획에 따라 병원 개설이 어려운 상황에서 보완 요청이 이뤄졌고, 이를 이행하지 않아 최종 반려됐다.

이번 재심의 결정으로 장례식장 단독 추진 가능성이 거론되면서 의료시설 용지 취지 훼손과 주거 환경 영향 등을 둘러싼 논란이 이어질 전망이다.

경자청은 “명지국제신도시의 지속가능한 발전과 쾌적한 생태환경 조성을 고려해 심도 있는 논의를 거쳐 재심의를 의결했다”고 밝혔다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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