‘SG발 주가조작’ 라덕연, 김익래 상대 손배소 패소

라덕연 전 호안투자자문업체 대표. 뉴시스

지난해 11월 2심 재판부는 라씨에 대해 1심의 징역 25년에서 대폭 감형된 징역 8년을 선고했다. 2심 재판부는 라씨 측에 투자를 일임하지 않은 이들의 계좌를 범죄 혐의에서 제외하며 라씨의 시세조종 인정금액을 1심의 3분의1 수준으로 줄였다.

라씨와 검찰 모두 판결에 불복해 현재 대법원에서 상고심이 진행 중이다.