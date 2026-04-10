퇴임 앞둔 이창용 “금리는 잘했다” 자화자찬 논란
오는 20일 퇴임을 앞둔 이창용 한국은행 총재가 재임 기간 통화정책 결정에 대해 잘해왔다고 자평했다. 이른바 ‘서학개미’ 관련 발언은 후회되는 말실수 중 하나로 꼽았다.
이 총재는 10일 마지막 금융통화위원회 통화정책방향 회의를 주재한 뒤 열린 기자간담회에서 재임 중 통화정책 성적을 묻는 질문에 “금리 결정과 관련해서는 금통위원들이 잘해주셨고, 자기 자랑 같지만 후회하는 것은 없다”고 말했다.
그는 이어 “금리를 너무 늦게 내렸다는 비판도 있었고, 반대로 너무 안 올려서 환율이 올랐다는 지적도 있었다”며 “양쪽 이야기가 다 나오는 것을 보면 나름대로 균형 있게 해왔다고 생각한다”고 덧붙였다.
한국은행은 지난해 10월 기준금리를 0.25%포인트 인하하며 통화정책 기조를 완화 쪽으로 전환했다. 그러나 이후 경기 둔화 우려가 짙어지면서, 시장에서는 지난해 8월부터 선제적으로 금리를 낮췄어야 했다는 이른바 ‘실기론’이 제기됐다.
이에 대해 이 총재는 당시 금리 인하를 서두르기 어려운 상황이었다고 설명했다. 그는 “당시에는 금리를 내릴 경우 부동산 가격 상승과 금융 불균형 확대를 자극할 우려가 커 동결할 수밖에 없었다”고 말했다.
이 총재는 고환율·고물가·저성장 문제를 충분히 해결하지 못한 데 대한 부담이 있지 않느냐는 질문에는 비교적 담담한 태도를 보였다.
그는 “앞으로 어떤 일을 하게 될지 기대도 많고, 발걸음도 가볍다”고 말했다. 다만 “환율이 안정된 상태에서 후임자에게 넘겼다면 더 잘 마무리했다는 생각이 들었겠지만, 안정되는 듯하던 흐름이 갑자기 외부 변수로 흔들렸다”고 했다.
특히 그는 재임 중 후회되는 발언으로 지난해 불거졌던 ‘서학개미’ 관련 언급을 들었다. 당시 원·달러 환율이 1500원 부근까지 오르자 한은의 장기 금리 동결이 원화 약세를 키웠다는 비판이 제기됐다. 이에 한은은 내국인의 해외 주식 투자 확대 등 외환시장 수급 요인이 환율 상승에 영향을 미쳤다고 설명했다.
이 과정에서 이 총재는 “젊은 층이 해외 주식 투자를 많이 하길래 이유를 물었더니 ‘쿨하잖아요’라고 답하더라”고 언급했는데 이후 시장에서는 환율 상승 책임을 개인투자자, 특히 청년 ‘서학개미’에게 돌린 것 아니냐는 비판이 나왔다.
이 총재는 해당 발언을 돌아보며 “그 표현은 후회되는 말실수 중 하나”라고 인정했다. 다만 “지난해 11월과 12월 실제로 해외 투자 유출이 많았던 것은 사실”이라며 “지금 다시 분석하더라도 그 내용 자체는 설명했을 것”이라고 말했다. 또 “당시 ‘쿨하잖아요’라는 표현은 한 대학생이 한 말이었는데 마치 제가 한 말처럼 전달된 측면이 있다”며 아쉬움을 나타냈다.
지난해 11월 블룸버그 인터뷰 역시 재임 중 곤혹스러웠던 순간으로 언급했다. 당시 그는 인터뷰에서 금리 인하의 시기와 폭, 심지어 정책 방향 전환 가능성까지 경제 지표에 달려 있다고 말했다. 일부에서는 이를 금리 인상 가능성을 시사한 것으로 해석했다.
이에 대해 이 총재는 “당시에는 인하 기조가 계속된다는 기대가 너무 강해지는 것을 경계해야 한다고 생각했고, 12월 데이터를 보고 기조 전환 가능성도 말할 수 있다는 취지였다”며 “하지만 저는 그 전환을 동결 정도로 생각했다. 인상으로 받아들여질 것이라고는 예상하지 못했다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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