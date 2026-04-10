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퇴임 앞둔 이창용 “금리는 잘했다” 자화자찬 논란

입력:2026-04-10 16:37
수정:2026-04-10 16:45
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이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

오는 20일 퇴임을 앞둔 이창용 한국은행 총재가 재임 기간 통화정책 결정에 대해 잘해왔다고 자평했다. 이른바 ‘서학개미’ 관련 발언은 후회되는 말실수 중 하나로 꼽았다.

이 총재는 10일 마지막 금융통화위원회 통화정책방향 회의를 주재한 뒤 열린 기자간담회에서 재임 중 통화정책 성적을 묻는 질문에 “금리 결정과 관련해서는 금통위원들이 잘해주셨고, 자기 자랑 같지만 후회하는 것은 없다”고 말했다.

그는 이어 “금리를 너무 늦게 내렸다는 비판도 있었고, 반대로 너무 안 올려서 환율이 올랐다는 지적도 있었다”며 “양쪽 이야기가 다 나오는 것을 보면 나름대로 균형 있게 해왔다고 생각한다”고 덧붙였다.


한국은행은 지난해 10월 기준금리를 0.25%포인트 인하하며 통화정책 기조를 완화 쪽으로 전환했다. 그러나 이후 경기 둔화 우려가 짙어지면서, 시장에서는 지난해 8월부터 선제적으로 금리를 낮췄어야 했다는 이른바 ‘실기론’이 제기됐다.

이에 대해 이 총재는 당시 금리 인하를 서두르기 어려운 상황이었다고 설명했다. 그는 “당시에는 금리를 내릴 경우 부동산 가격 상승과 금융 불균형 확대를 자극할 우려가 커 동결할 수밖에 없었다”고 말했다.

이 총재는 고환율·고물가·저성장 문제를 충분히 해결하지 못한 데 대한 부담이 있지 않느냐는 질문에는 비교적 담담한 태도를 보였다.

그는 “앞으로 어떤 일을 하게 될지 기대도 많고, 발걸음도 가볍다”고 말했다. 다만 “환율이 안정된 상태에서 후임자에게 넘겼다면 더 잘 마무리했다는 생각이 들었겠지만, 안정되는 듯하던 흐름이 갑자기 외부 변수로 흔들렸다”고 했다.


특히 그는 재임 중 후회되는 발언으로 지난해 불거졌던 ‘서학개미’ 관련 언급을 들었다. 당시 원·달러 환율이 1500원 부근까지 오르자 한은의 장기 금리 동결이 원화 약세를 키웠다는 비판이 제기됐다. 이에 한은은 내국인의 해외 주식 투자 확대 등 외환시장 수급 요인이 환율 상승에 영향을 미쳤다고 설명했다.

이 과정에서 이 총재는 “젊은 층이 해외 주식 투자를 많이 하길래 이유를 물었더니 ‘쿨하잖아요’라고 답하더라”고 언급했는데 이후 시장에서는 환율 상승 책임을 개인투자자, 특히 청년 ‘서학개미’에게 돌린 것 아니냐는 비판이 나왔다.


이 총재는 해당 발언을 돌아보며 “그 표현은 후회되는 말실수 중 하나”라고 인정했다. 다만 “지난해 11월과 12월 실제로 해외 투자 유출이 많았던 것은 사실”이라며 “지금 다시 분석하더라도 그 내용 자체는 설명했을 것”이라고 말했다. 또 “당시 ‘쿨하잖아요’라는 표현은 한 대학생이 한 말이었는데 마치 제가 한 말처럼 전달된 측면이 있다”며 아쉬움을 나타냈다.

지난해 11월 블룸버그 인터뷰 역시 재임 중 곤혹스러웠던 순간으로 언급했다. 당시 그는 인터뷰에서 금리 인하의 시기와 폭, 심지어 정책 방향 전환 가능성까지 경제 지표에 달려 있다고 말했다. 일부에서는 이를 금리 인상 가능성을 시사한 것으로 해석했다.

이에 대해 이 총재는 “당시에는 인하 기조가 계속된다는 기대가 너무 강해지는 것을 경계해야 한다고 생각했고, 12월 데이터를 보고 기조 전환 가능성도 말할 수 있다는 취지였다”며 “하지만 저는 그 전환을 동결 정도로 생각했다. 인상으로 받아들여질 것이라고는 예상하지 못했다”고 말했다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

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