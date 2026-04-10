코스피, 종전 기대에 5850대 회복… 외국인 1조 순매수

코스피가 전장보다 1.40% 오른 5858.87에 마감한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

외국인 투자자가 홀로 1조원 넘게 순매수하며 상승 탄력을 이끌었다.

원·달러 환율은 전날과 같은 1482.5원에 거래를 마쳤다.