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경성대, 외국인 유학생 의료지원 협약… 정주 지원 강화

입력:2026-04-10 16:31
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수영로교회와 맞손… 무료 진료·건강검진
의료 상담·진료 할인 등 맞춤형 지원 확대
25일 200명 대상 무료 건강검진 행사

경성대학교와 수영로교회 BTS 청년자립멘토단 관계자들이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. /경성대 제공

경성대학교가 외국인 유학생의 의료 접근성을 높이기 위해 지역사회와 협력에 나섰다. 언어와 문화 차이로 의료 이용에 어려움을 겪는 유학생을 지원해 안정적인 학업과 정착을 돕겠다는 취지다.

경성대학교는 지난 8일 수영로교회 BTS(Better Together Service) 청년자립멘토단과 외국인 유학생 의료지원을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 외국인 유학생을 대상으로 무료 진료와 건강검진 프로그램을 운영하고, 의료 상담과 한국 의료 시스템 안내, 진료 과목별 할인 혜택 등을 제공한다. 이와 함께 건강 증진 세미나와 캠페인도 공동으로 추진할 계획이다.

경성대 측은 이번 협약을 통해 유학생의 건강권을 보장하고 생활 안정 기반을 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 특히 유학생 유치 경쟁이 치열해지는 상황에서 의료지원이 정주 여건을 높이는 요소로 작용할 것으로 보고 있다.

협약을 바탕으로 오는 25일 경성대에서는 외국인 유학생 약 200명을 대상으로 무료 건강검진 행사가 진행될 예정이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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