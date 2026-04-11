“라면 끓이듯 김치 담그는 세상” 69세 김치 장인의 꿈[한우물보고서]

고은정 제철음식학교 대표의 ‘맛있는 부엌’ 르포

청와대 러브콜도 거절하고 김치 연구

10년 기록, 마지막 꿈은 ‘한식 식재료 사전’

지난 6일 전북 남원시 ‘맛있는 부엌’에서 만난 고은정 제철음식학교 대표. 항상 두건을 쓰고 다니는 고 씨는 이날 두건이 없어 어색하다며 웃어 보였다.

‘맛있는 부엌’ 앞마당에 놓여 있는 항아리들. 고 씨는 “힘들 때 항아리에 가서 장이 익는 걸 보면 ‘얘네들도 자기 할 일을 열심히 하는데…’라는 생각에 다시 힘이 난다”고 말했다.

‘김치 장인’이 된 학원 원장님



이날 만든 김치에 사용된 쪽파를 다듬고 있는 고씨. “봄에 나오는 쪽파는 여리여리하고 예쁘다”고 말하는 고씨의 손길은 능숙하면서도 애정이 깃들어 있었다.

‘맛있는 부엌’ 입구에 걸려 있는 약식동원(藥食同源) 현판. ‘약과 음식은 그 근원이 같다’는 뜻으로, 평소 좋은 음식을 먹는 것이 곧 병을 예방하고 치료하는 약이 된다는 의미다.

이날 먹은 봄내음이 가득한 점심. 지난해 직접 담갔다는 된장이 특히 별미였다.

청와대 러브콜도 거절하고 ‘김치 공부’에 ‘올인’



‘김치책’(몽스북)에 나와 있는 조리법대로 만든 알타리김치의 모습.

맛있는 부엌의 모습. 검은 식재료는 ‘장석’으로, 메주를 담은 장독대에서 나온 소금이다. 그 옆에는 표고버섯 등을 말려 놓은 소쿠리가 있다. 수강생들은 뒤에 전시된 접시들을 자유롭게 골라 제철 한상을 담아 먹는다.

알타리김치와 함께 만든 기장깍두기. 날치알처럼 보이는 것들이 모두 기장이다. 이영란 강사는 “기장깍두기 국물에 밥을 비벼 먹으면 그렇게 맛있다”고 말했다.

보리밥을 넣고 열무김치를 담가보기도 했다. 때로는 감자가 조리법에 등장하기도 했다.

전날 만들었다는 산갓물김치. 이 김치는 아직 ‘미친’ 상태였다. 고 씨는 “김치가 발효되는 과정에서 이도 저도 아닌 맛이 나는 ‘미친 김치’가 되기도 하는데, 사람도 가끔 ‘미친’ 시기가 오지 않나. 사람도 김치도 그럴 때는 그저 기다려주면 된다”고 말했다.

“나의 꿈? ‘한식 식재료 사전’ 발간”



고씨의 수업을 들었던 수강생들이 남겨준 롤링페이퍼. 맛있는 부엌 곳곳에는 고씨를 향한 수강생들의 애정을 쉽게 찾아볼 수 있었다.

어느 한 지역에 치우치기보다, 서울·경기식과 남도식의 중간 지점을 찾는 데 집중했다. 황석어젓 대신 새우젓과 멸치액젓, 또는 갈치젓 등을 활용해 감칠맛은 살리되 지나치게 강하지 않도록 조정했다. 특히 끓여 만든 일반 액젓이 아니라, 끓이지 않고 걸러낸 ‘진젓’을 사용해 보다 깊고 깔끔한 맛을 구현했다.

맛있는 부엌 한켠에 마련된 고 씨의 문서 작업 공간. 사람들이 다녀간 고요한 밤, 이곳에서 원고를 마감한다고 했다.

한 언론사에 투고하고 있는 오일장 원고 파일들. 고씨는 전국 오일장을 꿰고 있다. 그는 오일장에서 바지락을 까는 노인의 손에 감탄하고, 찬바닥에 앉아 지나가는 사람들을 바라보는 노인들의 모습에 눈물을 흘린다.

언젠가 '맛있는 헌책방'이 될 맛있는 부엌의 모습