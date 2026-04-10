‘외화 46억’ 신현송 두둔한 이창용 “애국심이 더 클 것”
이창용 한국은행 총재가 10일 신현송 차기 총재 후보자의 해외 자산 논란과 관련해 “애국심이 가진 자산보다 더 클 것으로 믿는다”고 말했다.
이 총재는 이날 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 열린 기자간담회에서 관련 질문을 받고 이같이 밝혔다.
앞서 신 후보자의 전체 재산 82억원 가운데 약 46억원이 해외 자산이라는 사실이 알려졌다. 이후 환율 관리와 외환시장 안정을 책임질 차기 한국은행 총재로서 이해충돌 소지가 있는 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 이런 상황에서 현직 총재가 사실상 차기 후보자를 두둔하는 발언을 한 것이다.
오는 20일 임기 종료를 앞둔 이 총재가 사실상 마지막 금통위 회의를 마친 직후 차기 한은 총재 후보자를 둘러싼 논란에 직접 입장을 밝힌 셈이다.
이 총재는 “국민 정서상 받아들이기 어려운 부분이 있을 수 있다”면서도 “해외 인재를 모셔오는 과정에서 외화 자산이 있다는 이유만으로 우려를 지나치게 키우는 것은 과도한 측면이 있다”고 말했다.
오는 15일 국회 인사청문회를 앞둔 신 후보자를 두고는 재산 공개 이후 적지 않은 논란이 이어지고 있다.
국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 신 후보자는 본인과 가족 명의로 총 82억4102만원의 재산을 신고했다. 이 가운데 45억7472만원 가량이 해외 금융자산과 부동산인 것으로 나타났다.
신 후보자의 배우자는 미국 국적, 장남과 장녀는 영국 국적자다. 신 후보자 역시 44년간 해외에 거주해 온 만큼 외화 자산 비중이 높은 것 자체는 자연스러운 측면이 있다는 평가도 나온다.
다만 외환시장 안정을 책임지는 한국은행 수장이라는 점에서 이해충돌 소지가 있다는 지적도 제기된다. 환율이 오를수록 외화 자산의 원화 환산 가치 역시 커질 수 있기 때문이다.
실제 야당은 이번 인사청문회에서 이 부분을 집중적으로 검증하겠다는 입장이다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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