놀유니버스 “콘서트 15%↑…공연 시장 성장세 주도”
지난해 공연 시장에서 성장세를 주도한 건 콘서트였던 것으로 확인됐다.
놀유니버스는 10일 NOL과 NOL티켓 등 자사 플랫폼을 통해 집계한 공연·티켓 데이터를 공개했다. 이에 따르면 전체 거래액은 전년 대비 7% 증가한 가운데, 콘서트가 15% 성장하며 가장 높은 증가율을 기록했다. 이어 스포츠(7%), 뮤지컬(3%) 순으로 나타났다.
판매 건수 기준 인기 공연 순위에는 글로벌과 국내 아티스트가 고르게 이름을 올렸다. 콜드플레이·오아시스 내한 공연과 김동률, 세븐틴, 임영웅 등 다양한 장르의 국내 아티스트 공연이 포함됐다.
관람 행태에서도 뚜렷한 변화가 나타났다. 예매 시점은 전반적으로 앞당겨져 전체 카테고리 평균이 공연 26일 전에서 32일 전으로 6일 빨라졌고, 콘서트는 전년보다 약 15일 더 일찍 예매되는 경향을 보였다.
콘서트 예매 고객 중 여성 비중은 전년 대비 7%포인트 증가했으며, 1매 예매 비중도 전체의 약 50%를 차지했다. 특히 콘서트(59%), 연극(57%), 뮤지컬(55%) 등 팬덤이 강한 장르일수록 1인 관람 비중이 높았다.
이와 함께 평일 콘서트 판매 비중도 전년 대비 11%포인트 상승한 27%로 나타나 공연 소비의 시간대 역시 확대되는 추세다.
스포츠 카테고리에서는 기존 야구 중심에서 벗어나 축구 수요가 확대됐다. FC서울-FC 바르셀로나, 대구FC-FC 바르셀로나 경기 등 글로벌 매치와 함께 수원삼성 블루윙즈-인천 유나이티드, 수원삼성-제주 SK FC 등 K리그 경기들도 인기 순위 상위권에 올랐다.
백새미 놀유니버스 엔터사업그룹장은 “공연 콘텐츠 다양화와 관람 방식 변화로 문화 소비가 일상화되고 있다”며 “데이터 기반 인사이트를 통해 고객 취향을 반영한 서비스 고도화를 이어가겠다”고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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