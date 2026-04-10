정청래 “대통령께 결과적으로 누 끼쳐” ‘李 사진 자제령’ 공문 사과

정청래 “대통령께 결과적으로 누 끼쳐” ‘李 사진 자제령’ 공문 사과
정청래 더불어민주당 대표가 ‘이재명 대통령 취임 전 사진 금지’ 공문에 대해 “대통령에게 결과적으로 누를 끼쳤다”며 사과했다.
정 대표는 10일 전남 담양농협 대회의실에서 열린 현장 최고위원회의에서 “얼마 전 후보들에게 대통령 영상·사진 관련 공문을 내렸는데 이것이 많은 혼란을 가져왔다”며 “원래는 대통령께 누를 끼치지 않으려고 보냈는데 오히려 그것이 반대로 대통령께 누를 끼친 부분이 많이 있다”고 밝혔다.
이어 “공문서의 내용이 적절하지 않고 과도한 측면이 있다”며 “재빨리 2차 공문을 내보냈지만, 여기에 대해서 혼란이 있었던 것도 사실”이라고 덧붙였다. 그러면서 “이 부분은 당에서 한 것이지 청와대와는 협의했거나 관련성이 전혀 없다”고 말했다.
정 대표는 “이 대통령께서 대통령 이전에 했던 영상이나 축전을 마치 대통령 취임 이후에 한 것처럼 오인될 수 있도록 하는 행위를 근절하자는 차원이었다”며 “대통령 사진을 못 쓰게 하는 것은 아니었다는 점을 말씀드린다”고 강조했다.
앞서 청와대는 이 대통령 취임 전 영상을 선거 운동에 활용하는 사례를 거론하며 ‘당사자에게 주의를 줘서 그런 걸 못쓰게 하라’는 뜻을 민주당에 전달했다. 이에 따라 민주당은 ‘대통령 취임 전 사진 금지’ 공문을 작성해 6·3 지방선거 경선 후보자들에게 보냈다. 공문 배경을 몰랐던 친명계 의원들은 이를 ‘대통령 지우기’로 받아들이며 공개 반발했다.
하지만 청와대가 먼저 의견을 전달했다는 사실이 알려지면서 이 대통령이 불편한 기색을 드러냈다.
그러자 홍익표 청와대 정무수석은 유튜브에 출연해 “어떤 공문을 보내라든지, 대통령 취임 전 모든 사진과 동영상을 쓰지 말라고 한 적은 없다”고 해명했다. 이어 “개별 사안에 대해서 못쓰게 하라고 했지 전체적으로 한 적은 전혀 없다”고 말했다. 특정 금지 요청이 있었지만 ‘대통령 취임 전 사진 금지’ 공문 발송 자체를 요청한 적은 없었다는 설명이다. 이후 민주당이 ‘이 대통령 홍보물’ 전면금지로 해석될 여지가 있는 공문을 발송하면서 사태가 의도치 않게 확대됐다고 홍 수석은 밝혔다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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