정청래 “대통령께 결과적으로 누 끼쳐” ‘李 사진 자제령’ 공문 사과

정청래 더불어민주당 대표가 10일 전남 담양농협 본점에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 ‘이재명 대통령 취임 전 사진 금지’ 공문에 대해 “대통령에게 결과적으로 누를 끼쳤다”며 사과했다.