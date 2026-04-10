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李대통령, 미확인 영상에 “전시 살해”… 野 “대통령이 외교 리스크”

입력:2026-04-10 15:26
수정:2026-04-10 16:04
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이재명 대통령이 이스라엘군의 최근 행위로 오인될 수 있는 과거 영상을 소셜미디어에 공유하며 “전시 살해”라고 비판해 논란이 일었다. 이후 발생 시점 등을 바로잡았지만 야권에서는 부적절한 처신이라는 비판이 잇따랐다.

이 대통령 엑스 캡처

이 대통령은 10일 오전 자신의 엑스(X)에 무장 군인들이 한 사람을 건물에서 떨어뜨리는 영상이 담긴 게시글을 공유하며 “이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다”고 적었다.

이 대통령은 “우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 덧붙였다.

해당 게시글엔 ‘이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 밀어 떨어뜨렸다’는 글이 함께 달려 있었다.

이 대통령은 이날 오후 다시 글을 올려 “해당 영상은 2024년 9월 발생한 실제 상황으로, 미국 백악관이 매우 충격적(deeply disturbing)이라고 평가했고 존 커비 등 미 당국자가 ‘혐오스럽고 용납할 수 없는 행동’이라고 언급했던 사안”이라며 “이스라엘의 관련 조사와 조치도 이뤄진 것으로 안다”고 덧붙였다.

이 대통령 엑스 캡처

이는 영상 속 사건이 최근 중동 전쟁 상황에서 발생한 일은 아니라는 점을 설명한 것으로 보인다.

이 대통령은 이어 “조금 다행이라면 영상 속 인물이 살아있는 사람이 아니라 시신이었다는 점이지만, 시신이라도 이와 같은 처우는 국제법 위반”이라고 적었다.

또 “어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며, 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다”고 밝혔다.

이 대통령의 게시물을 두고 야권에선 비판의 목소리가 이어졌다.

송언석 국민의힘 원내대표는 페이스북에 “혹시 대통령 페이스북 해킹? 출처도, 사실관계도 불분명한 영상인데, 이렇게 되면 대한민국이 전쟁 국면에서 사실상 이란 편?”이라고 적었다.

송 원내대표는 “북한 인권에는 관심 없고, 천안함 사과 요구도 못 하는 대통령이 이역만리 이스라엘 상황은 어떻게 사실 확인을 하느냐”고 반문한 뒤 “아침부터 눈이 번쩍 뜨인다”고 덧붙였다.

외교적으로도 부적절했다는 지적이 나왔다.

국회 국방위원장인 국민의힘 성일종 의원은 페이스북에서 “한 나라의 대통령이 이렇게 설익은 행동을 해서는 안 된다”며 “검증되지 않은 영상을 공유해 다른 나라를 악마화한 것에 대한 외교적 책임을 어떻게 질 것이냐”고 비판했다.

이어 “국가원수가 외교적 리스크가 됐다”며 “도대체 참모들은 무엇을 하고 있느냐. 이것이 청와대 수준이냐”고 질타했다.

이준석 개혁신당 대표는 페이스북에서 “대통령이 분노를 표현하는 방식이 시점 등이 검증되지 않은 영상 공유여서는 안 된다”며 “타국 관련 영상을 공유하며 해당 국가를 공개적으로 비판하는 선례를 남겼다”고 지적했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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