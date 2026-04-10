연 이율 최대 1만8250%…경찰, 불법사금융 일당 8명 검거
전화 수백통 거는 앱 사용까지
경찰이 연 이율 최대 1만8250%의 불법 대출과 채권 추심을 벌인 일당을 검거했다고 10일 밝혔다.
서울 마포경찰서는 피해자 600명에게 1741차례에 걸쳐 약 17억원을 빌려주고, 최소 35%, 최대 1만8250%의 이자율을 적용해 수수료 8억4000원을 편취한 일당 8명을 붙잡았다고 밝혔다. 이 가운데 업장 대표, 총괄관리자, 콜센터 담당, 수금 역할을 맡은 4명이 구속됐다. 현재 법정 최고 금리는 20%다.
이들은 대부업 등록을 하지 않은 채 대출이 필요한 서민들에게 접근했다. 대부 중개 플랫폼에 광고한 뒤 고객 전화 상담을 하는 ‘콜’, 대면 상담과 함께 대출금을 지급하는 ‘출동’, 대출 상환 일자 및 상환 금액을 안내하는 ‘수금’ 등으로 역할을 나눠 범행을 벌였다.
피해자가 전화를 받을 때까지 전화를 수백통씩 자동 반복해 걸도록 하는 애플리케이션을 이용한 불법 추심 활동도 있었다. 수사기관 추적을 피하기 위해 피해자들에게 대부업체 상호를 밝히지 않거나 다른 업체 상호를 알려줬고, 범행 과정에서 가명과 대포폰·대포계좌를 사용했다.
경찰 관계자는 “인터넷 사이트를 통해 비대면 대출을 받는 경우 불법 사금융업자로부터 고리 대출을 받을 수 있고, 이후 불법 채권 추심도 당할 수 있다”고 주의를 당부했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사