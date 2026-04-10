與 전남광주 경선, 캐스팅보트 ‘전남 동부권’ 표심 잡기 사활
동부권 인사 대거 김영록 지지 선언해
주승용·최도자·김회재 등 빅텐트 형성
민형배, 여수 현역 주철현과 정책연대
더불어민주당 전남광주특별시장 경선 결선을 앞두고 전남 동부권 표심이 최대 승부처로 꼽히고 있다. 특히 전남 동부권 인사들의 공개 지지가 판세에 어떤 영향을 미칠 지 관심이 쏠린다.
10일 지역 정가에 따르면 최근 전남 동부지역 거물급 인사 상당수가 김영록 후보 지지를 표명하며 사실상 ‘빅텐트’를 형성했다. 현재까지 김 후보를 공개 지지한 이들은 여수를 대표하는 주승용 전 국회부의장을 비롯해 최도자 전 의원, 김성곤 전 국방위원장, 김회재 전 의원, 조충훈 전 순천시장 등이다.
이들은 행정 전문가인 김영록 후보가 전남광주특별시장 적임자라며 속속 김 후보 캠프로 합류했다. 이날 김 후보 캠프 총괄상임선대위원장으로 합류한 김회재 전 의원은 “풍부한 행정경험은 물론 많은 성과로 능력까지 입증된 김영록 예비후보가 여수 나아가 전남동부권을 제대로 살릴 수 있는 준비된 통합시장임을 확신한다”며 “우리 시민이 원하는, 그리고 대통령이 원하는 김 예비후보와 함께 전남광주특별시의 미래를 위해 같이 가겠다”고 말했다.
앞서 주 전 부의장도 “김영록 예비후보야말로 전남 동부권 나아가 전남광주특별시의 미래를 믿고 맡길 수 있는 유일한 ‘준비된 통합시장’”이라며 “지역발전과 함께 특별시민들의 삶을 바꾸려는 김 예비후보의 노력에 힘을 보태기로 했다”고 강조했다.
이처럼 김 후보가 동부권 인사들의 전폭적인 지지를 받는 가운데 전날 전남과 광주를 각각 대표하는 신정훈, 강기정 후보의 지지까지 얻어내면서 파급력이 상당할 것이라는 관측도 나온다.
이에 맞서 민형배 후보는 여수 지역구 현역 국회의원이자, 경선을 함께 뛰었던 주철현 의원의 지지를 받고 있다.
민 후보는 주 의원의 정책을 승계하며 동부권 표심 공략에 집중하고 있다. 그는 주철현 후보가 제시해온 동부권 발전 전략과 핵심 공약을 통합특별시 비전의 중심축으로 반영해 나간다는 방침이다.
단일화 발표 당시 주 의원은 “동부권 핵심 현안에 대해 민 후보와 뜻을 같이하게 돼 의미가 크다”며 “시민의 삶을 실질적으로 바꾸는 정책이 통합시장 공약으로 이어지길 기대한다”고 말했다.
민주당 전남광주특별시장 최종 후보는 12~14일까지 3일간 치뤄지는 결선 투표를 통해 결정된다.
전남 동부지역 정가 관계자는 “절대 강자가 없는 전남 동부권 표심이 막판 승부를 가를 것으로 보인다”며 “두 후보 역시 동부권이 승부처라는 것을 잘 알기에 정치공학적 연대와 동부지역 공약 대결이 결선 막판까지 이어질 것으로 보인다”고 밝혔다.
여수=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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